Racing Point wil in 2020 al grote stap zetten: "Best of the rest"

Het team was onder de naam Force India al enkele seizoenen 'best of the rest' met een vierde plaats bij de constructeurs, tot het van koers werd gestoten door het faillissement. Als Racing Point timmert het team met geld van Lawrence Stroll opnieuw aan de weg. De volgende stappen bestaan uit een gloednieuwe thuisbasis in Silverstone en een naamsverandering in 2021 naar Aston Martin, nadat het consortium rond Stroll aandelen verwierf in het Britse automerk.

Nog voordat het zover is, denkt de ambitieuze teambaas Otmar Szafanuer dat zijn team in 2020 al een flinke stap kan maken. Szafnauer wil opnieuw meedingen voor de titel van best of the rest en wil de drie topteams meermaals pijn kunnen doen in het seizoen 2020. "Nu we weer in een normale situatie zitten, denk ik dat we weer een wagen zullen hebben die staat waar we normaal ook staan: best of the rest", vertelde Szafnauer aan Motorsport.com nog voor de ontwikkelingen rond Aston Martin. "Dat is ons doel. Makkelijk wordt het niet, want dat wil iedereen. McLaren, Renault, Toro Rosso, wij en ook Alfa."

De nieuwe fabriek is nog lang niet af, maar het team heeft als tussenoplossing ook geïnvesteerd in de huidige infrastructuur van de voormalige Jordan-fabriek. "Qua CFD-capaciteiten behoren we bij de top. Qua windtunnel ook. Alle infrastructuur die je nodig hebt, is aanwezig. We hebben ook machine-tools geïnstalleerd zodat de looptijd om een onderdeel te maken is verkleind. We hebben ook goede mensen aangenomen in ons aero-departement en in CFD. We zitten nu aan 465 mensen in plaats van 405. We nemen bovendien niet zomaar mensen aan. We moeten de juiste mensen hebben. Die dingen waren voordien allemaal onmogelijk door onze financiële situatie, maar dat kunnen we nu wel. Dat is natuurlijk zeer belangrijk."

Met medewerking van Jonathan Noble