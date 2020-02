Sirotkin mist F1: "Pijnlijk dat de droom waarschijnlijk over is"

Sirotkin racete in 2018 naast Lance Stroll voor Williams, als vervanger van de gestopte Felipe Massa. Het jaar erop werd hijzelf alweer vervangen door Robert Kubica, die al als testrijder aan het F1-team verbonden was. Ook Kubica is inmiddels weer vertrokken, hij wordt komend seizoen opgevolgd door Nicholas Latifi. Ondanks de huidige situatie van Williams kan Sirotkin het maar lastig verkroppen dat hij niet meer voor de renstal uitkomt.

Aan Motorsport.com vertelde hij, tijdens de opening van zijn eigen en SMP Racings kartschool in Moskou, dat het verliezen van zijn plekje naarmate de tijd verstrijkt steeds pijnlijker wordt. "Ik kan zeggen dat het alleen maar meer pijn gaat doen. De periode dat ik erbij hoorde was Williams natuurlijk niet het meest competitieve team. Ik wist dat het jaar erop de situatie waarschijnlijk niet heel erg zou veranderen. We dachten daarna dat we misschien kans maakten om een betere plek te vinden in plaats van vechten met Robert voor dat Williams-zitje. Maar na alle hoge verwachtingen en goede hoop, realiseer je je dat het alleen maar lastiger wordt om terug te keren als je er een jaar uit bent geweest. En zo besef je ook dat je de kans [op F1] voorgoed kwijt kan zijn."

Sirotkin probeert zich erbij neer te leggen door er niet te veel aan te denken. "Om eerlijk te zijn, doet het dan niet zo veel pijn. Maar je wordt er elke dag wel aan herinnerd en dan is het... Ik kan niet zeggen dat ik er emotieloos in sta, want het is niet bepaald het minst belangrijke in mijn leven. Daarom zal het denk ik altijd wel vervelend blijven voelen. Ik ben erg zelfkritisch en om dan te realiseren dat je op je 23e of 24e niet bent geslaagd in iets waar je al je hele leven aan werkt, is echt zwaar." Een programma voor 2020 moet hij nog aankondigen, maar de Russische coureur heeft plannen om zijn huidige racecarrière alvast te combineren met het coachen op zijn kartschool.

Nadat Sirotkin bij Williams vertrok, werd hij reservecoureur voor Renault en McLaren, waardoor hij het afgelopen F1-seizoen nog wel regelmatig in de paddock te vinden was. "In het begin dacht ik dat het lastiger zou zijn. Als je ernaar kijkt vanuit Moskou, ben je al een beetje vergeten hoe de F1 is. Je kan jezelf afleiden en dan is het wel goed. Maar dat stopt als je weer terug bent in de paddock, waar alles vertrouwd voelt maar je geen eigen wagen meer hebt. Op een gegeven moment dacht ik: dit maakt het toch wel moeilijker om te accepteren. Maar goed: ik miste op een gegeven moment een race door een paspoortvertraging en toen realiseerde ik me weer dat ik toch liever heen en weer vlieg dan thuis zitten", wil Sirotkin dus wel graag bij het wereldje betrokken blijven.

Met medewerking van Valentin Khorounzhiy