Domenicali ziet geen toekomst voor tweedaags F1-weekend

In het huidige format komen de teams op woensdag op het circuit aan, volgen op donderdag de persconferenties en op vrijdag de eerste vrije trainingen. In plaats daarvan zou de mediadag naar de vrijdag verhuizen en alle actie op de baan zich beperken tot de zaterdag en de zondag.

Dat idee is niet nieuw, maar was wat naar de achtergrond verschoven. Afgelopen seizoen stond het thema echter rond de Grand Prix van Emilia-Romagna weer hoog op de agenda. De race op Imola was ingekort vanwege de lange aanrijtijd vanuit Portugal waar een week eerder was gereden. En eerder was ook al de Eifel Grand Prix op de Nürburgring ‘ingekort’, maar dat kwam doordat hevige regen en mist de vrijdagse trainingen in het honderd gooiden.

Beide 'kortere' Grands Prix werden echter als succesvol bestempeld, omdat de coureurs en teams minder voorbereidings- en testtijd hadden en daardoor de kwalificaties en races onvoorspelbaarder werden. Het deed de discussie oplaaien of de Formule 1 niet permanent naar het inkorten van de raceweekends moet.

Zo was Lewis Hamilton indertijd wel te spreken over een tweedaags schema. "Het betekent dat er 22 dagen minder zijn waarin 20 auto's over het circuit razen en de lucht en de planeet vervuilen. Carlos Sainz vond het hele idee niets en wees op het contact met de lokale fans. "De mensen moeten weten dat we er zijn. We moeten niet alleen twee dagen op een circuit zijn en vervolgens weer vertrekken." Max Verstappen had geen probleem met het tweedaagse experiment, maar vond het wel "dom om op Imola maar één training te organiseren" en er dus weinig tijd was om het onbekende circuit te leren kennen.

Stefano Domenicali, de nieuwe CEO van de Formule 1 heeft het idee nu volledig van tafel geveegd. Belangrijkste argument is dat de race-promotors de voorkeur geven aan een driedaags evenement, omdat ze dan meer kaarten kunnen verkopen. “Alle organisatoren willen een complete ervaring voor hun publiek, dat zullen we moeten respecteren”, aldus de Italiaan tijdens een videoconferentie met geselecteerde media.

Verderop in het gesprek liet Domenicali zich ook uit over een Grand Prix in Afrika. Die moet er binnen vijf jaar komen, waarbij Kyalami in Zuid-Afrika als grootste kanshebber geldt. En binnen drie jaar moet er een tweede race in de Verenigde Staten komen. Hoogstwaarschijnlijk zal die plaatsvinden in Miami, waar deze week door de gemeenteraad verder wordt gesproken over de komst van de Formule 1.