Veel teams worstelen in dit eerste seizoen van het budgetplafond en met een compleet nieuw te ontwerpen en bouwen generatie F1-wagens met een dilemma: wanneer stopt het verbeteren van de huidige auto en wanneer worden alle middelen en mankracht ingezet op het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van die compleet nieuwe wagen voor 2022? Bij kleine en armlastige teams als Haas is die keuze wat eenvoudiger te maken dan bij teams die hun neus wel aan het venster willen drukken.

Een van die teams is Ferrari, dat een dramatisch seizoen 2020 achter de rug heeft en op zoek is naar eerherstel. Het Italiaanse team lijkt op de goede weg met in ieder geval een krachtbron die een bak meer vermogen heeft dan vorig seizoen en ook het chassis zelf – vorig jaar nog een zorgenkindje vanwege de hoge luchtweerstand die het op de baan ondervond – lijkt wat beter tot zijn recht te komen. Hoewel de resultaten in Bahrein nog wat tegenvielen (Leclerc werd zesde, Sainz achtste) laten de cijfers zien dat Ferrari wel degelijk op de goede weg is. Alle teams waren dit seizoen in Bahrein een stuk langzamer dan vorig jaar november, maar Ferrari verloor slechts een halve seconde. Veel minder dan de overige negen teams, die allemaal meer dan een seconde langzamer waren dan in 2020.

Teambaas Mattia Binotto was dan ook redelijk tevreden na afloop van de race in de woestijn. Het team vindt de progressie zo bemoedigend dat het heeft aangekondigd dat het de eerdere planning over de schutting heeft gegooid en nog wat langer – tot in juni – wil doorgaan met het verbeteren van de SF21. Pas daarna gaat de focus volledig op 2022, zo valt te lezen in Auto, Motor und Sport.

Het Duitse autosportblad meldt dat Ferrari de afgelopen weken niet heeft stilgezeten en komend weekend al met upgrades komt. Op Imola ligt de focus vooral op aerodynamische verbeteringen, onder andere aan de vleugels en de vloer van de SF21. Later, tijdens de Grand Prix van Portugal op Portimao, volgt een volgende upgrade.