Honda wil revanche op Imola: “Potentieel niet helemaal benut”

De resultaten van de wintertest waren al bemoedigend voor Red Bull Racing en Honda en dat beeld werd tijdens het openingsweekend van het F1-seizoen bevestigd tijdens de GP van Bahrein. Toch slaagde de combinatie er niet in om een overwinning uit het vuur te slepen: Max Verstappen moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats, nadat hij vanaf pole-position was gestart. De tactiek van Mercedes bleek echter niet te beantwoorden voor Red Bull, dat daardoor dus genoegen moest nemen met de tweede plek. Hoewel dat niet het gehoopte resultaat was, ziet Honda ondanks enkele kleine probleempjes toch lichtpunten voor het tweede raceweekend van 2021.

“De openingsrace van het seizoen leverde bemoedigende resultaten op voor beide teams”, stelt technisch directeur Toyoharu Tanabe in een voorbeschouwing op de Grand Prix van Made in Italy en Emilia-Romagna. “De Honda-motor was de snelste in alle vrije trainingen, pakte pole-position en eindigde op de tweede, vijfde en negende plek in de race. Het weekend in Bahrein was echter niet geheel probleemloos, waardoor we tijdens de relatief lange onderbreking voor race twee met beide teams hard hebben gewerkt om alle data te analyseren en waar nodig maatregelen genomen.”

Komend weekend staat dus de tweede race van 2021 voor de deur, waarbij Imola voor het tweede seizoen op rij gastheer is van een F1-wedstrijd. Voor AlphaTauri is dat met recht een thuiswedstrijd en dat zorgt bij Honda voor extra motivatie, stelt Tanabe. “De AlphaTauri-fabriek ligt slechts 15 kilometer van het circuit en dat maakt dit hun thuisrace, wat een extra reden is waarom Honda en onze teamleden gemotiveerd zijn om een goed weekend te beleven”, vertelde hij. Het doel is om enigszins revanche te nemen voor de niet gewonnen GP van Bahrein, maar ook voor de GP van Emilia-Romagna van afgelopen seizoen. “Vorig jaar ging de kwalificatie erg goed voor AlphaTauri en Red Bull Racing, maar het resultaat in de race reflecteerde niet het volledige potentieel. Deze keer hopen we dat het weekend soepel verloopt en dat het leidt tot een uitstekende prestatie op zondag.”

