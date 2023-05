Wegens de enorme stap die de F1-teams hebben gezet met hun downforceniveau, voelt Pirelli zich genoodzaakt om vanaf de race op Silverstone in juli een sterkere constructie van de band te introduceren. De Italiaanse producent maakt zich geen zorgen om de veiligheid, maar wil vooral voorkomen dat er op een later moment problemen ontstaan. De compounds van het rubber blijven ongewijzigd, het gaat puur om de constructie van de band.

Pirelli houdt de ontwikkeling van de performance van de auto’s al geruime tijd in de gaten. Het huidige downforceniveau is hoger dan verwacht, zo melden bronnen aan Motorsport.com. Het huidige niveau werd pas voor het einde van het seizoen voorspeld. De enorme stap in rondetijd tijdens de Grand Prix van Miami was de bevestiging van het vermoeden. Aangezien veel teams in de komende races meer updates introduceren, worden de wagens alleen maar sneller. Bovendien staat in de zomer een aantal van de meest uitdagende banen qua banden op het programma: Silverstone, Spa en Zandvoort. Pirelli heeft eerder deze week gesprekken gevoerd met de FIA en besloten om actie te ondernemen.

De bandenleverancier introduceert tijdens de Britse GP op 9 juli een nieuwe constructie van de band. De huidige technische reglementen schrijven voor dat een dergelijke wijziging eerst een formeel proces moet doorlopen: alle teams moeten akkoord gaan, ofwel het moet een noodgedwongen wijziging zijn vanwege veiligheidsredenen. Pirelli heeft bevestigd dat deze goedkeuring er is, waardoor er vanaf Silverstone gereden kan worden met de nieuwe constructie.

Eerste kennismaking in Spanje

De vervolgvraag luidde wanneer de teams de aangepaste versie voor het eerst zouden kunnen testen. Pirelli wil graag dat de renstallen eerder al kennis kunnen maken met de nieuwe constructie. Dat wordt niet op Imola in verband met de nieuwe bandenregel die daar geldt uit duurzaamheidsgronden. Monaco is ook geen logische optie. De race in Spanje is daarom de eerste gelegenheid. De teams krijgen hier in de vrijdagtraining de beschikking over de aangepaste band en kunnen hier de eerste kilometers mee maken.