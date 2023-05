Formule 1-bandenleverancier Pirelli heeft de afgelopen jaren gekozen voor een voorzichtige aanpak. De Italianen hebben voor de nieuwe generatie bolides een band ontwikkeld die langer meegaat. De fameuze ‘klif’ waar een aantal seizoenen geleden sprake van was, is verdwenen. Hierdoor is het verschil tussen nieuwe en gebruikte banden kleiner, waardoor de teams ook minder strategische opties hebben. Dat bleek tijdens de Grand Prix van Australië, waar nagenoeg alle teams voor dezelfde eenstopstrategie kozen na een vroege rode vlag. In Baku reden Esteban Ocon en Nico Hülkenberg nagenoeg de gehele race op dezelfde harde compound.

Het gebrek aan inhaalacties in Azerbeidzjan werd door menigeen toegeschreven aan de kortere DRS-zone. Haas F1-teambaas Guenther Steiner ziet dat anders. “Ik denk dat we naar de banden moeten kijken”, antwoordt de uitgesproken Italiaan wanneer Motorsport.com hem vraagt naar het inhaalprobleem in F1. “We klagen bij een fikse drop-off. We klagen als er geen drop-off is. We moeten bepalen wat we willen. Pirelli heeft in beide gevallen geleverd wat hen gevraagd werd. Beide keren zeggen we dat het te veel is, dus dan wordt het wel erg lastig. We moeten echter geen overhaaste beslissingen nemen op basis van Baku. Er zijn dit jaar ook goede races geweest qua inhaalacties. We moeten dat proberen te repliceren, en niet al te veel balen van een weekend als Baku. We hadden allemaal rode vlaggen en safety cars verwacht, maar er gebeurde niets.”

Inhalen altijd lastig met een F1-auto

Het belang van strategische variatie werd in Miami duidelijk. Daar werd meer ingehaald doordat coureurs op verschillende strategieën stonden. Maar nu de onderlinge verschillen tussen de teams kleiner zijn, steekt het gevaar van lange DRS-treinen meer de kop op. Steiner erkent dat minder inhaalacties een gevolg kan zijn van de nieuwe reglementen: “Het is altijd lastig met een formuleauto met grote vleugels. Inhalen is dan altijd problematisch. Soms is het wat beter. Vorig jaar was het beter dan dit jaar. We helpen onszelf niet als we DRS-zones gaan inkorten, maar inhalen is altijd lastig in F1.”