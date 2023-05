De start van het Formule 1-seizoen 2023 verloopt niet volgens verwachting voor AlphaTauri. De AT04 blijkt een van de langzaamste – misschien wel de langzaamste – wagens van het veld. Dat leidde al tot stevige kritiek van teambaas Franz Tost en het plotselinge vertrek van hoofd aerodynamica Dickon Balmforth.

De formatie hoopt in de komende weken terrein goed te maken. In Miami werden al een aangepaste voorvleugel en nieuwe spiegels geïntroduceerd, op Imola volgt de nieuwe vloer. Head of vehicle performance Guillaume Dezoteux: “We kijken ernaar uit de nieuwe vloer op de wagens te hebben. Het is een significante stap, het is een grote stap, dus we hopen dat het voldoet aan onze verwachtingen. Er zijn altijd vraagtekens bij de kwaliteit van de correlatie. De updates die we tot op heden gebracht hebben, werkten volgens verwachting. De nieuwe voorvleugel werkte goed en in lijn met de verwachtingen uit de windtunnel, dus we kijken uit naar Imola.”

De geplaagde renstal uit Faenza hoopt met deze updates een stap voorwaarts te kunnen zetten en vaker mee te kunnen doen om de punten. Momenteel staat de renstal voorlaatste in het constructeurskampioenschap. Rookie Nyck de Vries staat nog met lege handen, teamgenoot Yuki Tsunoda scoorde twee punten. “Het middenveld zit erg dicht bij elkaar”, erkent Dezoteux. “Meer dan tien auto’s zitten binnen 1 procent van de rondetijd. De kansen zijn er. Als de stap goed genoeg is, kunnen we meerdere posities op de startgrid winnen. Tegelijkertijd ontwikkelt iedereen. De strijd in de middenmoot wordt heel interessant.”