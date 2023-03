De Formule 1 is druk bezig om een duurzamere sport te worden en wil onder meer het aantal setjes banden per F1-coureur van dertien naar elf terugbrengen. Dit moet gebeuren door middel van een andere opzet van de kwalificatie. Dit seizoen wordt daarom in twee GP-weekenden geëxperimenteerd. Momenteel mogen alle rijders zelf bepalen welke banden ze gebruiken in de drie kwalificatiedelen.

Daar wil F1 verandering in brengen. De organisatie heeft een opzet bedacht waarbij coureurs tijdens de kwalificatie verplicht zijn de harde banden te gebruiken in Q1, de mediums in het tweede deel en de softs in de afsluitende sessie. Zodra de kwalificatie nat verloopt, geldt er een vrije bandenkeuze. Het experiment betekent dat coureurs tijdens die twee weekenden de beschikking hebben over drie setjes harde banden, vier setjes mediums en vier setjes softs. Het plan is om zes sets banden beschikbaar te hebben voor de kwalificatie en vijf voor de vrije training en de race.

De locaties zijn nog niet officieel bevestigd, maar Motorsport.com heeft vernomen dat het circuit in Imola de eerste plek is waarop het nieuwe format getest wordt. De tweede proeflocatie zal tijdens een race zijn in de zomer, zodat bandenleverancier Pirelli en de F1-teams genoeg tijd hebben om de proef te analyseren en te bekijken of het vanaf 2024 mogelijk kan worden ingevoerd.

De engineers hebben er al een eerste analyse op losgelaten. Naar alle waarschijnlijkheid gebruiken de coureurs een set zachte banden tijdens VT2 en een set softs tijdens VT3. Hiermee houden zij twee setjes softs over voor Q3. Rijders die Q3 niet halen zouden in theorie twee extra setjes zachte banden beschikbaar hebben voor de race en dat komt op sommige circuits goed uit.