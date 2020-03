Pirelli wijzigt testplannen na uitstel introductie 18-inch banden

De Formule 1 rijdt al decennia met velgen met een diameter van 13-inch, maar vanaf 2021 zou daar verandering in komen. Bij het tekenen van het nieuwe contract met de Formule 1 in 2018 kreeg Pirelli de opdracht om voor 2020 nog banden te leveren voor het oude formaat velgen, terwijl er tussen 2021 en 2023 18-inch banden geproduceerd moeten worden. Daarvoor had Pirelli de nodige tests gepland in 2020, waaraan alle teams deel gingen nemen.

Die plannen worden nu in de war geschopt: door de uitbraak van het coronavirus in de introductie van de nieuwe technische reglementen uitgesteld tot 2022 en ook de komst van de 18-inch banden laat dus een jaar langer op zich wachten. Tegenover RaceFans verklaarde een woordvoerder van Pirelli dat dit ook gevolgen heeft voor de testplannen van de bandenproducent: “Het testen van de 18-inch banden gebeurt nu in 2021.”

Nadat McLaren, Mercedes en Renault vorig jaar al met de 18-inch configuratie testten, ging Ferrari in februari verder met het testprogramma, maar een volgende test op 5 maart werd afgelast vanwege het coronavirus. Pirelli zal dus nieuwe plannen moeten maken voor de tests, maar verklaarde dat het momenteel nog te vroeg is om te zeggen waar en wanneer de tests opgepakt gaan worden.

Anderzijds heeft het uitstellen van de introductie van de 18-inch banden ook een financieel gevolg voor Pirelli. De ontwikkelingskosten van de nieuwe banden kunnen niet langer uitgesmeerd worden over drie seizoenen, maar dat moet nu dus in twee jaar gebeuren. Op papier lijkt dat dus niet gunstig voor de bandenleverancier, maar toch staat het Italiaanse bedrijf achter het besluit de nieuwe reglementen met een jaar uit te stellen: “We zullen samenwerken met alle betrokken partijen om vanaf nu de beste aanpak te zoeken.”