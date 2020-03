Marko pleit voor rationele aanpak: "Denk dat ik al corona heb gehad"

Marko valt met zijn 76-jarige leeftijd precies in de risicogroep. Toch lijkt angst voor de mondiale COVID-19-pandemie hem volledig vreemd. Sterker nog: hij zegt het virus al te hebben gehad. "Halverwege februari kampte ik een behoorlijke verkoudheid en een zware hoest. Daar heb ik ongeveer tien dagen mee gezeten, dat was voor mij ongewoon lang. Ik ben er dan ook vrij zeker van dat het [corona]virus de oorzaak was", aldus Marko tegenover F1 Insider.

Marko werd in die gedachte gesterkt toen hij de Australische GP bezocht en na de afgelasting snel rechtsomkeert moest maken. De terugreis bracht hem via de luchthaven van Dubai. "Daar stonden tienduizenden mensen uit allerlei landen in een kleine ruimte bijeen. Er werd gehoest en ook tegen me aangelopen. Voor mij was dat de ultieme 'corona hotspot', waar mensen wel besmet moesten raken. Tenzij je het toen al eens eerder had opgelopen, dan zou je er tegen bestand zijn." Doordat Marko nadien geen nieuwe klachten heeft gekregen, concludeert hij dat hij het virus in februari al achter zich heeft gelaten.

'Het lijkt wel oorlog'

"En als dat daadwerkelijk het geval is, dan laat het ook meteen zien dat oudere mensen deze ziekte wel degelijk kunnen overwinnen. Juist daardoor is het belangrijk om minder paniekerig te doen en veel rationeler met deze pandemie om te gaan", vervolgt Marko. Aan een rationele aanpak ontbreekt het volgens hem nog volledig. "Er worden enorme beperkingen opgelegd, het openbare leven in Graz ligt volledig stil." De paniek uit zich ook in het zogenaamde hamsteren, een onzinnige bezigheid volgens Marko. "Dat vind ik allemaal vrij surreëel."

Ondanks dit onbegrip heeft Marko zich al wel van zijn goede kant laten zien, hij heeft zijn hotels namelijk beschikbaar gesteld. "Ik moest vier hotels en bijbehorende cafés noodgedwongen sluiten. Die hotels laat ik nu zo inrichten dat ze ook als extra klinieken te gebruiken zijn. Maar goed, zelfs dat helpt nog niet tegen de pure angst die bijna alle mensen hebben. Er heerst een sfeer alsof het oorlog is."

