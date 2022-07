Gasly: Silverstone legt de problemen van AlphaTauri bloot

Gasly kwam in de beide vrije trainingen op vrijdag niet verder dan de achttiende plaats. In de eerste sessie was het nog nat, maar in de tweede training was Silverstone volledig opgedroogd. Yuki Tsunoda kwam tot de zestiende plek. Hoewel Gasly al vroeg op de dag in de problemen kwam door schade aan zijn auto, zorgt het karakter van Silverstone dat AlphaTauri in de basis achter de feiten aan loopt.

“Het legt onze problemen bloot”, zegt Pierre Gasly. “Je hebt deze hele lange 180 graden-bochten, dat zijn niet onze beste bochten. Daarnaast heb je nog veel snelle bochten, de eerste en tweede bocht, Maggotts en Becketts. Daar hebben we grote problemen. Bij McLaren is het juist andersom. Ze zijn snel in dit soort bochten en dat bleek vandaag ook weer. Aan onze kant hadden we vroeg last van een paar beschadigde onderdelen. Dat maakte het alleen maar erger. Ik denk dat we over het algemeen gewoon niet snel genoeg zijn, we zullen voor morgen wat oplossingen moeten vinden.”

Volgens zijn teamgenoot Tsunoda moet er behoorlijk wat gebeuren wil AlphaTauri zaterdag in de kwalificatie verder komen dan Q1. “We staan ver”, zegt de Japanner. “Het is geen kleine stap die we moeten maken. We hebben iets nodig, hopelijk kunnen we dat morgen doen. Op dit moment is het verschil zo groot dat we zelfs moeite hebben uit Q2 te komen. Dit is in potentie het zwaarste weekend.”

De problemen op Silverstone stemmen Gasly pessimistisch voor volgend weekend, als de Formule 1 op de Red Bull Ring in Oostenrijk is. “De komende twee weekends zullen door het karakter van de baan lastig worden”, zegt Gasly. “Maar weet je, we moeten niet doen alsof we verslagen zijn voordat het weekend begint. We moeten gewoon aan de bak. Het is niet eenvoudig, maar als we goed presteren en proberen het zo goed mogelijk te doen kunnen we onszelf op zondag altijd nog belonen.”

