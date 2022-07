F1-update: Stroeve start Verstappen en Red Bull, doet Mercedes echt mee?

De vrijdagse actie kwam moeizaam op gang in Groot-Brittannië, maar in de tweede training kregen de toeschouwers alsnog waar voor hun geld. Dat de eerste training maar weinig baanactie opleverde, had overigens alles te maken met de bandenallocatie van de FIA en het feit dat teams niet precies weten wat het weer in de komende dagen gaat doen. Banden sparen was derhalve het devies, al bleek het later op de middag alsnog bingo. Alle twintig coureurs waren binnen een minuut op het asfalt te vinden en gaven het massaal toegestroomde publiek waar het voor gekomen was.

Aan het eind van de rit toonde Carlos Sainz zich de snelste man, met teamgenoot Charles Leclerc op P5. Dat laatste kan met de verschillende motorstanden te maken hebben - aangezien de Monegask weinig componenten in de pool heeft - al moest Sainz er vrijdag ook aan geloven. Hij werd voorzien van een nieuwe MGU-H, MGU-K en een nieuwe turbo en alhoewel die wissels nog geen gridstraffen opleveren, tonen ze wel aan dat de betrouwbaarheid dé achilleshiel blijft van de Scuderia.

Bij Red Bull waren er problemen van een hele andere aard. Het team van Max Verstappen en Sergio Perez kwam namelijk met upgrades voor de dag, maar kende geen vlekkeloze dag met die noviteiten. Zo werd de tweede training door de regen eigenlijk een eerste training en bleek Red Bull de afstelling niet meteen goed voor elkaar te hebben. Welke updates heeft Red Bull precies op de auto zitten en hoe kijken beide coureurs terug en bovenal vooruit? Het komt aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is, net als de vraag of Mercedes na de goede vrijdag van Lewis Hamilton echt mee kan doen voor winst en wat de derde stek van Lando Norris eigenlijk waard is.

