Terugkerende Perez ambitieus: Verstappen is ons doelwit

Perez testte twee weken geleden positief op COVID-19 en moest daardoor beide race in Groot-Brittannië laten schieten. Nico Hülkenberg verving de Mexicaan vakkundig, maar Perez testte op tijd negatief om in Barcelona weer zijn vertrouwde wagen te kunnen besturen.

Perez presteerde meteen sterk en dwong in de kwalificatie de vierde plek af op de startgrid, twee tienden achter Red Bull-man Verstappen. Het hoogst haalbare, ook in de race, zo zou je denken. Maar Perez wil zondag best een poging wagen om het podium te pakken, iets wat in zijn carrière al wel vaker is gelukt met minder materiaal. "Als we een goede start hebben en Max kunnen passeren, dan kunnen we hem misschien ook wel afhouden", zo stelde een ambitieuze Perez. "Dit is geen makkelijk circuit om in te halen en we zullen zondag extreem veel dingen moeten managen en sparen. We hebben niet het tempo om Red Bull rechtstreeks te verslaan, maar wie weet op deze manier?"

Augustus in Barcelona, dat betekent een bloedhete baan. Zaterdag bedroeg de baantemperatuur maar liefst 50 graden, waardoor de bandenslijtage andermaal zeer hoog ligt. Omdat de hardste band van Pirelli op weinig bijval kan rekenen, lijken zowat alle teams uit te gaan van een tweestopstrategie met mediums en softs. Iedereen in de top-tien start alvast op de zachtste bandensoort met rode markering. "Dat zou echt nipt zijn", stelde Perez over een mogelijke eenstopper. "Dat hangt echt af van hoe de eerste ronden verlopen en hoe hoog de temperatuur is. Alles ligt nog helemaal open voor de race."

Teamgenoot Lance Stroll deed het ook aardig met een vijfde plek, hij start zondag net voor de tweede Red Bull van Alexander Albon. "Red Bull had de bovenhand in de kwalificatie, dus we moeten tevreden zijn met de vijfde plek", reageerde de Canadees. "Veel meer zat er niet meer in. We staan op een goede plek, maar ik verwacht dat Alex snel zal zijn in de race. Dat bewees hij vorige week in Silverstone al. We zullen gewoon ons plan moeten volgen, goed starten en de strategie optimaal uitvoeren. Het wordt een bijzonder hete race, dus ik verwacht dat het voor iedereen een hele klus zal worden."

