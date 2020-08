Wolff: Mercedes kan juist sterker worden door verbod 'party mode'

De woorden van Wolff passen bij eerdere uitlatingen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Beide heren gaven al aan niet wakker te liggen van het verbod en Hamilton deed er nog een schepje bovenop door te stellen dat de FIA het gehoopte resultaat niet zal zien. Het komt volgens beide heren doordat Mercedes op zondag de motor nu nog geregeld spaart als de marge groot genoeg is. Dit doet men door een voorzichtigere motorstand te gebruiken en juist die optie valt straks weg, als teams het hele weekend met één motorstand moeten afwerken.

Teambaas Wolff denkt dan ook dat de kloof met Mercedes op zondag alleen maar kan toenemen. "We hebben nu een sterke kwalificatiemodus en kunnen in de laatste sessie van de kwalificatie inderdaad een tandje bijzetten. Maar als dat straks niet meer mag en de motorstand op zaterdag overeen moet komen met die van de race dan is dat zeker geen nadeel voor ons. Integendeel, ik denk juist dat we dit kunnen aangrijpen om nog sterker te worden in de race", laat hij tegenover onder meer Motorsport.com weten. "Het is een uitdaging voor ons, maar die zullen we zeker met beide handen aanpakken als de regel is ingevoerd."

De Oostenrijkse teambaas wil in het openbaar dan ook niet klagen over de veranderende spelregels tijdens het F1-seizoen. "Ik denk dat de FIA deze regel vooral wil invoeren om meer grip te krijgen op de motoren en om beter te kunnen zien wat er precies gebeurt op motorisch vlak. De huidige krachtbronnen zitten erg complex in elkaar en met slechts één motorstand kan de FIA makkelijker controleren of alles volgens de regels gebeurt", zo legt de Mercedes-voorman uit. Desondanks ziet hij ook wel in dat de FIA eveneens een sportief doel nastreeft met deze nieuwe regel. "Ten tweede wordt het in de Formule 1 altijd als iets positiefs gezien om het leidende team af te remmen, dat zou goed voor de sport zijn. Maar goed: wij zien dit vooral als een uitdaging."