Lowe: Succes Hamilton niet alleen te danken aan dominant Mercedes

Hamilton is statistisch gezien de meest succesvolle Formule 1-coureur aller tijden. De Brit wist het recordaantal wereldtitels van Michael Schumacher afgelopen weekend te evenaren en heeft al de meeste F1-overwinningen en pole-positions op zijn naam. Of de 'meest succesvolle coureur' ook gelijkstaat aan 'de beste' blijft echter een eeuwige discussie. Want is Hamilton echt zo goed of dankt hij zijn vele successen vooral aan de dominantie van Mercedes?

Masterclass in Turkije als bewijsmateriaal

"Nou als je die race in Turkije nog eens bekijkt, dan is het volgens mij wel duidelijk dat hij het verschil zelf heeft gemaakt", stelt Lowe tijdens een interview met Motorsport.com. "Dus ja, hij heeft een goede auto, maar als je hem eens vergelijkt met zijn teamgenoot en ook met andere grote coureurs die zondag fouten hebben gemaakt, dan heeft hij echt een perfecte prestatie geleverd. Als dat al niet voor de volle honderd procent aan hem toe te schrijven valt, dan toch zeker voor meer dan negentig procent."

Maar hoe zit het dan meer in het algemeen, met al zijn kampioensjaren? "Als je naar zijn volledige carrière tot dusver kijkt en ook naar die zeven wereldtitels, dan moet je de grote bijdrage van zijn teams en alle goede auto's die zij hebben gebouwd wel meetellen. Maar als je zoals Lewis al veertien jaar vooraan meedraait en het met zeven kampioenschappen ook meermaals hebt waargemaakt, dan kun je wel concluderen dat het vooral aan zijn eigen rijden ligt. Je kunt er altijd één titel uitpikken en zeggen 'dat was een makkelijk kampioenschap voor hem'. Maar dat geldt zeker niet voor alle titels. En sowieso: als je het zeven keer doet, dan praat je ook over factoren als consistentie en de volharding om het ieder jaar op te brengen."

Consistentie en loyaliteit belangrijk

Dat laatste schrijft Lowe voor een belangrijk deel toe aan de werkethiek van Hamilton. Lowe schat hem in dat opzicht nog hoger in dan Ayrton Senna, Mika Hakkinen, Damon Hill en Nigel Mansell, ook allemaal coureurs waar Lowe mee heeft gewerkt. "Geen van allen had de volharding van Lewis om jaar in, jaar uit zo hard te werken voor meerdere kampioenschappen. Dat onderscheidt Lewis. Daar offert hij overigens veel voor op, ook in zijn persoonlijke leven."

In dat opzicht speelt de loyaliteit aan zijn huidige werkgever ook een grote rol. "Mensen die zeggen dat hij alle races in een Mercedes wint en überhaupt maar voor twee teams heeft gereden, die moeten dat eens analyseren. Dat is juist belangrijk en zegt veel over zijn loyaliteit, consistentie en ook over hoe hij zijn relaties onderhoudt." Dat laatste is bijvoorbeeld belangrijk gebleken met teambaas Toto Wolff. "Die mooie prestaties komen juist tot stand als je lang bij één team blijft en samen iets opbouwt. Daarvoor moet je de relaties goed kunnen houden, dat vormt ook een deel van het pakket dat hem over langere tijd succes heeft gebracht."

