Massa: "Hamilton verdient nieuw megacontract bij Mercedes"

Het Mercedes-contract van Hamilton, goed voor een slordige 40 miljoen pond of 44 miljoen euro, loopt eind dit seizoen af. Zowel Hamilton als Mercedes-teambaas Toto Wolff hebben in publiek de boot meermaals afgehouden en gesteld dat de onderhandelingen pas formeel zullen starten wanneer de tijd rijp is. Ook spraken beide heren hun twijfels uit over een langer verblijf in de koningsklasse, al lijken de neuzen voor 2021 wel dezelfde kant op te staan.

Hamilton, die zijn zevende wereldtitel in Turkije veroverde, is nu al de best betaalde coureur op de grid, maar zou door zijn prestaties en eisen in de contractonderhandeling nog flink opslag kunnen krijgen, zeker nu er over het veelbesproken salarisplafond voor coureurs voor de komende twee jaren achterwege blijft. Aan de andere kant hebben veel sectoren door de COVID-19 pandemie flink moeten inbinden en lijkt een loonsverhoging misschien geen fijn signaal naar de buitenwereld, ook al omdat Mercedes net zoals alle andere teams op andere vlakken wel zal besparen met het budgetplafond voor 2021.

Felipe Massa, die in 2008 tot de laatste snik een fascinerende titelstrijd uitvocht met Hamilton, vindt echter dat er voor Hamilton andere regels gelden op het vlak van salaris, gezien het ongekende succes van de 35-jarige Brit. "Lewis is gewoon ongelooflijk", denkt Massa. "Hij kan echt als 'the best of the best' worden gezien en dat zal iedereen nog jaren en misschien wel decennia zeggen. Ik denk dat Lewis een contract van twee of drie jaar voorbereidt, want hij eerlijk gezegd ook verdient. Wat hij doet, toont dat hij zeker anders moet worden gezien dan alle andere coureurs. Dat geldt op alle vlakken en dus ook op het vlak van salaris."

Wat dat betreft ziet Massa een parallel met zijn oude Ferrari-teamgenoot Michael Schumacher, wiens zegerecord dit jaar werd overtroffen door Hamilton. "Ik herinner me toen Schumacher mijn teamgenoot was, hij was net als Lewis", stelt Massa. "Michael was compleet anders dan de anderen, qua records, qua cijfers en ook qua salaris. Michael heeft ook andere rijders geholpen om hun salarissen te doen stijgen, dat probeert Lewis ook te doen. Ik denk dat dat correct is, hij verdient het. Want hij laat steeds zien dat hij anders is dan de anderen, wat er ook gebeurt."

Massa is sowieso zeer onder de indruk van de verrichtingen van recordjager Hamilton. "Ik kan me nog goed herinneren dat Michael het aantal van 91 zeges bereikte toen hij mijn teamgenoot was. Voor mij leek het onmogelijk dat een andere rijder hem ooit zou verslaan en nu gaat Lewis alle records pakken. Hij heeft alles al verbeterd en heeft het aantal titels geëvenaard. Hij verdient het zoals gezegd allemaal, want wat hij in zijn carrière heeft laten zien is geweldig."