Overzicht: De Viaplay F1-programmering tijdens het GP-weekend in Monaco

De Grand Prix van Monaco werd nog voor het begin van het wereldkampioenschap al verreden in 1929. Die wedstrijd werd gewonnen door William Grover-Williams in een Bugatti. In 1950 maakte de wedstrijd vervolgens voor het eerst deel uit van de Formule 1-kalender, de race werd gewonnen door Juan Manuel Fangio. Hoewel er altijd discussie is of Monaco nog wel op de huidige Formule 1-kalender thuishoort, is het vaak toch een uniek evenement en daarom ook populair onder fans. Viaplay zendt zoals gebruikelijk alle trainingen, de kwalificatie en de race volledig live uit. In onderstaand schema vind je het dagelijkse uitzendschema.

Kijk je liever met F1TV? Dan vind je hier het volledige uitzendschema: Overzicht: De F1TV programmering tijdens de Grand Prix van Spanje

Viaplay F1-uitzendingen vrijdag 27 mei 2022

In Monaco wordt het normale Europese tijdschema gehanteerd en dat is voor het eerst. Normaal werden de trainingen in het prinsdom op donderdag afgewerkt zodat het gewone leven in de havenstad nog enigszins door kon gaan. Op die dag vond vaak de bevoorrading plaats. Nu is ook de Grand Prix van Monaco gewoon een driedaags evenement. Viaplay zendt beide vrijdagtrainingen zoals gebruikelijk live uit. De eerste training is vanaf 13.55 uur te zien. Het commentaar wordt bij deze sessie verzorgd door Allard Kalff. Vanaf 16.55 uur wordt de tweede trainingssessie uitgezonden met het vaste commentaarduo Nelson Valkenburg - Melroy Heemskerk.

In de avond staat de talkshow Shakedown op het programma. Hierin ontvangt presentatrice Amber Brantsen enkele gasten om over de gebeurtenissen van de vrijdag te praten en vooruit te blikken op het weekend. Ook wordt er geschakeld met pitreporter Stephane Kox voor interviews en het laatste nieuws uit Barcelona. Shakedown begint om 20.30 uur en duurt ongeveer een uur.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Vrijdag 27 mei FIA F2 - Kwalificatie 11.30u 12.25u Vrijdag 27 mei Formule 1- Vrije training 1 13.55u 15.05u Vrijdag 27 mei

Porsche Supercup 15.30u 16.30u Vrijdag 27 mei Formule 1 - Vrije training 2 16.55u 18.05u Vrijdag 27 mei Studio Formule 1 - Shakedown 18.25u 20.00u

Viaplay F1-uitzendingen zaterdag 28 mei 2022

De zaterdag begint relatief kalm met de laatste vrije training. Deze wordt uitgezonden vanaf 12.55 uur. Daarna gaat de focus volledig op de belangrijke kwalificatie. Inhalen is in het verleden lastig gebleken in Monaco, dus een goede uitgangspositie is van grote waarde. De voorbeschouwing op Viaplay begint om 15.30 uur. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt in de studio Ernest Knoors en Tim Coronel. Zij blikken vooruit op de naderende sessie. Vanaf 15.55 uur wordt overgeschakeld naar commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, die samen met pitreporter Stephane Kox het liveverslag voor hun rekening nemen. Na afloop van de kwalificatie interviewt Kox de hoofdrolspelers, waaronder Max Verstappen. In de studio wordt nog uitgebreid nagepraat.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Zaterdag 28 mei Formule 1 - Vrije training 3 12.55u 14.05u Zaterdag 28 mei Formule 1 - Voorbeschouwing 15.30u 15.55u Zaterdag 28 mei Formule 1 - Kwalificatie 15.55u 17.05u Zaterdag 28 mei Formule 1 - Nabeschouwing 17.05u 18.15u Zaterdag 28 mei FIA F2 - Sprintrace 17.30u 19.10u

Viaplay F1-uitzendingen zondag 29 mei 2022

De Grand Prix van Monaco wordt volledig live uitgezonden door Viaplay. In de aanloop naar de race wordt uitgebreid voorbeschouwd. De uitzending begint om 14.00 uur. Vanuit de studio blikken presentatrice Amber Brantsen en experts Ernest Knoors en Tim Coronel vooruit op de naderende race. Ook wordt er regelmatig geschakeld met de experts ter plaatse Tom Kristensen en Christijan Albers. Pitreporter Stephane Kox spreekt met diverse coureurs en brengt het laatste nieuws.

Vanaf 14.55 uur wordt overgeschakeld naar commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Zij verzorgen het liveverslag. Na de race blikken analisten Knoors en Coronel terug op de belangrijkste momenten van de race. Ook worden de hoofdrolspelers in Barcelona geïnterviewd.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Zondag 29 mei FIA F2 - Hoofdrace 09.40u 11.35u Zondag 29 mei Porsche Supercup - Race 12.05u 13.10u Zondag 29 mei Formule 1 - Voorbeschouwing 14.00u 14.55u Zondag 29 mei Formule 1 - GP Monaco 14.55u 17.00u Zondag 29 mei Formule 1 - Nabeschouwing 17.00u 18.00u

Viaplay F1-uitzendingen maandag 30 mei 2022

Op maandag zendt Viaplay het praatprogramma Track Talk uit. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt enkele gasten om uitgebreid terug te blikken op het raceweekend. De hoogtepunten van de Grand Prix worden besproken en er zijn interviews met de hoofdrolspelers. De uitzending begint om 19.00 uur en duurt ongeveer 45 minuten.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Maandag 30 mei Studio Formule 1 - Track Talk 18.55u 20.15u