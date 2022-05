De overstap op Formule 1-auto’s met grondeffect verloopt voor Carlos Sainz niet helemaal zoals hij graag had gezien. Nadat hij teamgenoot Charles Leclerc vorig seizoen nog versloeg in zijn eerste jaar bij Ferrari, moet hij dit jaar toezien hoe de Monegask al twee keer heeft gewonnen en op de tweede plek in het kampioenschap staat. Zelf stond Sainz twee keer op het podium en moet hij het doen met de vijfde plek in de titelstrijd, nog achter Mercedes-coureur George Russell. In Australië, Imola en Miami kende hij enkele incidenten en dus is er inmiddels het besef dat hij voor een verandering in de situatie moet zorgen en betere resultaten moet gaan behalen.

Daarvoor moet Sainz de nieuwe Ferrari-bolide beter onder controle krijgen, zo weet hij zelf ook. Geen gemakkelijke klus, want er zijn enkele karakteristieken waar hij het lastig mee heeft. “Het is heel specifiek. Er zijn veel details. Het is denk ik te veel om in woorden te omschrijven, want ik denk dat het ook wat privacy verdient en er zitten wat vertrouwelijke dingen van het team tussen”, zegt Sainz over de situatie. “Ik denk dat je overal kan zien dat ik er nog niet ben met de auto in vergelijking met vorig jaar en dat de auto naar mijn mening iets te veel overstuur heeft. Maar zo gaat dat: je kunt jezelf aanpassen, of je kunt de auto iets meer naar je zin maken. Deze twee dingen kosten tijd, kennis en ervaring. Er zijn fouten voor nodig, het gaat met vallen en opstaan. Dat is waar ik nu mee bezig ben.”

Positiviteit over verbetering op korte termijn

Sainz is echter ook van mening dat zijn eigen resultaten er nog iets slechter uitzien door de uitstekende prestaties van teamgenoot Leclerc, die door zijn uitvalbeurt in Spanje de WK-leiding verloor aan Max Verstappen. “Hij rijdt op een heel hoog niveau. Hij knoopt heel indrukwekkende rondetijden aan elkaar met een agressieve rijstijl. Ik kan dat alleen bewonderen en op bepaalde punten kopiëren”, zegt Sainz. “Met andere dingen probeer ik het meer op mijn manier te doen om sneller te zijn. Dat is het. Soms loopt het zoals nu en moet je als coureur gewoon het proces doorstaan en jezelf uitdagen.”

Toch gelooft Sainz dat er op relatief korte termijn verbeteringen mogelijk zijn. “Ik hou de positiviteit en motivatie vast om zo snel mogelijk voor een ommekeer te zorgen. Het is niet makkelijker geweest. Op de onboards en door de foutjes kan je zien dat ik wat moeite heb met deze auto, onder meer om te begrijpen hoe ik er het maximale uit kan halen. Dat heeft mij een heel nieuwe uitdaging gegeven in mijn F1-carrière. Ik moet out of the box denken en rijden. Ik probeer dit te doorstaan en zo snel mogelijk voor een ommekeer te zorgen. Het is een combinatie van pech en fouten van mijn kant, maar ik denk dat het in de toekomst plotseling gaat omkeren, wat betekent dat ik gewoon door moet blijven werken.”