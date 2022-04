Na een drietal overzeese races is het Formule 1-circus voor het eerst dit seizoen op Europese bodem te bewonderen. Het legendarische Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola is de gastheer. In veel opzichten wordt het een belangrijk weekend. Gaan de updates van Red Bull Racing hun sterrijder Max Verstappen helpen in de strijd met Ferrari? En gaat het weer nog een rol van betekenis spelen? Er staat veel op het spel op Imola, zeker met het oog op de sprintrace die op zaterdag verreden wordt. Dat betekent dat er liefst 34 punten te winnen zijn.

De Formule 1 is dit jaar in Nederland te zien via de nieuwe aanbieder Viaplay. Alle actie op Imola wordt live uitgezonden. We hebben de volledige programmering op een rijtje gezet.

Kijk je liever met F1TV? Dan vind je het volledige uitzendschema hier: Overzicht: De F1TV programmering tijdens het GP-weekend in Imola

Viaplay F1-uitzendingen vrijdag 22 april 2022

Door het sprintraceformat staat op vrijdag al de kwalificatie op het programma. Voor die tijd wordt er slechts een uur getraind: van 13.30 uur tot 14.30 uur. Viaplay zendt de vrije training volledig live uit met commentaar van Allard Kalff en Sebastiaan Bleekemolen. Om 16.00 uur begint de voorbeschouwing op de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Vanuit de studio bespreekt presentatrice Amber Brantsen de belangrijkste zaken met enkele nationale en internationale experts. Om 17.00 uur wordt overgeschakeld naar commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, die het liveverslag bij de kwalificatie verzorgen. Zij worden bijgestaan door Stephane Kox, die vanaf locatie het laatste nieuws doorspeelt en de hoofdrolspelers interviewt. Na de kwalificatie wordt vanuit de studio nog nabeschouwd, met analyses en interviews.

Liefhebbers van de talentenklassen komen ook aan hun trekken. De vrije trainingen en kwalificaties van de Formule 2 en Formule 3 worden eveneens live uitgezonden.

Op vrijdagavond vindt vanaf 20.30 uur de talkshow Shakedown plaats, waarin de belangrijkste momenten van de dag worden doorgenomen door Amber Brantsen en haar tafelgasten.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Vrijdag 22 april FIA F3 - Vrije training 09.50u 10.45u Vrijdag 22 april FIA F2 - Vrije training 11.00u 11.55u Vrijdag 22 april Formule 1 - Vrije training 1 13.25u 14.35u Vrijdag 22 april FIA F3 - Kwalificatie 14.55u 15.35u Vrijdag 22 april FIA F2 - Kwalificatie 15.50u 16.30u Vrijdag 22 april Formule 1 - Kwalificatie 16.00u 19.00u Vrijdag 22 april Studio Formule 1: Shakedown 20.30u 21.30u

Viaplay F1-uitzendingen zaterdag 23 april 2022

De startopstelling voor de sprintrace is reeds bekend, maar toch staat er op zaterdagmiddag nog een tweede vrije training op het programma. De uitzending van Viaplay begint om 12.20 uur en eindigt kort na het vallen van de vlag. Om 16.00 uur begint de voorbeschouwing op de eerste sprintrace van het seizoen 2022. Vanuit de studio blikt presentatrice Amber Brantsen met een aantal gasten en analisten vooruit naar de naderende race over honderd kilometer. Ook wordt er geschakeld met pitreporter Stephane Kox op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Vanaf 16.30 uur nemen commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het liveverslag bij de sprintrace op zich. Na afloop wordt er aan tafel nog uitgebreid nagepraat over de actie en de meest opmerkelijke momenten. Ook worden de hoofdrolspelers aan de tand gevoeld.

Wie geen genoeg kan krijgen van de raceactie op Imola, kan eerder op de dag al genieten van het nodige spektakel. Vanaf 10.30 uur is live de eerste race van het FIA Formule 3-kampioenschap te volgen. Ook is na de Formule 1-sprintrace de Formule 2-sprintrace live te zien. Deze uitzending begint rond 17.45 uur.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Zaterdag 23 april FIA F3 - Race 1 10.30u 11.25u Zaterdag 23 april Formule 1 - Vrije training 2 12.25u 13.35u Zaterdag 23 april Formule 1 - Sprintrace 16.00u 18.00u Zaterdag 23 april FIA F2 - Race 1 17.50u 18.45u

Viaplay F1-uitzendingen zondag 24 april 2022

De Viaplay-uitzending van de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola begint om 14.00 uur. Vanuit de studio blikt presentatrice Amber Brantsen met enkele tafelgasten terug op de sprintrace van zaterdag en wordt vooruitgekeken naar de vierde Grand Prix van het seizoen 2022. Regelmatig wordt geschakeld met pitreporter Stephane Kox, die op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari de hoofdrolspelers van het weekend interviewt. Ook de gridwalk voorafgaand aan de race maakt deel uit van de uitzending. Kort voor de klok van 15.00 uur nemen commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het verslag over. Zij verzorgen het liveverslag van de race, samen met Kox vanaf locatie. Na de race wordt in de studio nog uitgebreid teruggeblikt met hoogtepunten en interviews.

Wie eerder op de dag al zin heeft in het nodige racespektakel op Imola kan in de ochtend al inschakelen. Vanaf 08.45 uur zendt Viaplay live de Formule 3-race uit. Om 10.15 uur wordt vervolgens liveverslag gedaan van de hoofdrace van het FIA F2-kampioenschap.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Zondag 24 april FIA F3 - Race 2 08.45u 09.40u Zondag 24 april FIA F2 - Race 2 10.15u 11.25u Zondag 24 april Formule 1 Grand Prix van Emilia-Romagna 14.00u 18.00u

Viaplay F1-uitzendingen maandag 25 april 2022

Op maandag wordt vanaf 15.00 uur het praatprogramma Track Talk plaats. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt enkele Nederlandse experts waarmee uitgebreid teruggeblikt wordt op het voorbije raceweekend.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Maandag 25 april Studio Formule 1: Track Talk 15.00u 15.45u

* Eindtijd van de programma's is een richttijd