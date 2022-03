Kalff en Bleekemolen verzorgen commentaar F1-trainingen op Viaplay

Viaplay heeft voor de drie komende F1-seizoenen de rechten overgenomen van Ziggo Sport en trapte donderdag af met de driedaagse F1-test in Bahrein. Naast een wisseling van zender, is er ook een flinke verandering geweest op het gebied van commentaar en presentatie. Het stemgeluid van Olav Mol en pitreporter Jack Plooij is niet meer te horen, maar vervangen door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Amber Brantsen neemt de presentatie in de studio voor haar rekening en wordt daarbij ondersteund door analisten Giedo van der Garde, Tom Coronel en Christijan Albers. Stéphane Kox fungeert als pitreporter bij de Grands Prix en werkt samen met de internationale experts Mika Hakkinen, David Coulthard, Tom Kristensen en Jos Verstappen. Max Verstappen heeft de handen ineen geslagen met Viaplay, wat inhoudt dat er exclusieve content wordt gemaakt over de kampioen.

Het was echter nog onbekend wie de vrije trainingen van commentaar zou voorzien, maar dat maakte Brantsen donderdagochtend kort voor de start van de eerste testdag bekend. Allard Kalff en Sebastiaan Bleekmolen verzorgen dit jaar het commentaar bij de oefensessies, daarnaast is het duo ook te horen bij de Formule 2. Kalff is geen onbekende in de Formule 1 en maakt met deze stap zijn terugkeer naar de koningsklasse. In het verleden was Kalff actief als F1-commentator bij Eurosport en werkte hij jaren samen met Mol als pitreporter toen het nog door RTL werd uitgezonden.

Sebastiaan Bleekemolen rijdt komend seizoen in de Europese versie van de Nascar en treedt op als co-commentator bij de oefensessies. De Nederlandse coureur heeft veel ervaring in de racerij. In het verleden reed hij ook in de Porsche Supercup en de American Le Mans Series. Bleekemolen is geen onbekende naam in de autosport. Broer Jeroen Bleekemolen is veel in de Amerikaanse autosport te vinden, terwijl vader Michael Bleekemolen onder meer een aantal F1-races reed.