Kwalificatie F1 GP Emilia-Romagna op Imola: Tijden, F1 live kijken, Viaplay en meer

Het Formule 1-circus keert voor de vierde ronde van het seizoen 2022 terug op Europese bodem. De Grand Prix van Emilia-Romagna op het historische Autodromo Enzo e Dino Ferrari is de plaats van handelen. Voor de eerste maal dit jaar wordt een sprintrace georganiseerd, waardoor het tijdschema behoorlijk overhoop gegooid wordt. In dit artikel vind je alle informatie over de kwalificatie.

De Formule 1 is terug in Europa. Na races in verre oorden staat aankomend weekend het legendarische circuit van Imola op het programma. De fans kunnen zich opmaken voor een weekend vol actie, aangezien er voor de eerste maal in 2022 gereden wordt volgens het sprintraceformat. Dit houdt in dat de kwalificatie al op vrijdag plaatsvindt, met op zaterdag een korte race over honderd kilometer. Hiermee wordt de startopstelling voor de race van zondag bepaald. Deze sprintrace houdt tevens in dat er meer punten te verdienen zijn, dus in de strijd om de titel kan er in een paar dagen tijd veel veranderen.

In het verleden is gebleken dat inhalen op Imola geen eenvoudige klus is, dus een goede uitgangspositie is van groot belang. Wie komt er het beste uit de startblokken in de kwalificatie op vrijdag?

Hoe laat start de F1-kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola?

Datum: Vrijdag 22 april 2022

Start Nederlandse tijd: 17.00 uur

De kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Emilia-Romagna op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari vindt al plaats op vrijdag 22 april. Dit is eerder dan gebruikelijk vanwege het sprintraceformat. De uitslag van de kwalificatie bepaalt de startvolgorde voor de sprintrace op zaterdag. De sessie houdt vast aan het gebruikelijke format met drie kwalificatiesegmenten.

Formule 1-tijden: Tijdschema Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola

Sessie Datum Sessietijden Eerste vrije training Vrijdag 22 april 13.30u - 14.30u Kwalificatie - Q1 Vrijdag 22 april 17.00u - 17.18u Kwalificatie - Q2 Vrijdag 22 april 17.25u - 17.40u Kwalificatie - Q3 Vrijdag 22 april 17.48u - 18.00u Tweede vrije training Zaterdag 23 april 12.30u - 13.30u Sprintrace Zaterdag 23 april 16.30u - 17.00u Grand Prix van Emilia-Romagna Zondag 24 april 15.00u - 17.00u

Waar kan ik in 2022 Formule 1 kijken?

Viaplay: Live alle trainingen, kwalificatie en race

F1TV: Live alle trainingen, kwalificatie en race

Ziggo: Samenvatting trainingen, kwalificatie en race

NOS: Samenvatting race

In Nederland zijn de Formule 1-uitzendrechten in handen van Viaplay. De Scandinavische streamingdienst heeft de rechten overgenomen van Ziggo. Op Viaplay worden live alle vrije trainingen, de kwalificaties, de sprintraces en de Grands Prix uitgezonden. Met F1TV, de officiële streamingdienst van de Formule 1, kan je ook live naar de actie van alle raceweekends kijken. Daarnaast zijn er in Nederland twee aanbieders waar samenvattingen te zien zijn. Ziggo zendt op elke dag de hoogtepunten uit, de NOS komt op zondagavond met een speciaal programma met daarin een uitgebreide samenvatting. De omroep heeft ook de rechten bemachtigd om de Grand Prix van Nederland op het open kanaal uit te zenden.

F1-kwalificatie live kijken

De kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna 2022 vindt door het sprintraceformat al op vrijdagmiddag plaats. Het liveverslag is in Nederland via twee aanbieders te zien.

Viaplay

Start uitzending: 16.00 uur

Einde uitzending: 19.00 uur

In Nederland zijn de Formule 1-rechten vanaf 2022 in handen van Viaplay. De vrije trainingen, kwalificatie, sprintrace en Grand Prix van Emilia-Romagna zijn live te volgen. De voorbeschouwing op de kwalificatie start op vrijdagmiddag om 16.00 uur. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt enkele gasten en experts om vooruit te blikken op de naderende kwalificatie. Om 17.00 uur gaat het licht aan het einde van de pitstraat op groen voor het eerste segment. Het commentaar bij het liveverslag wordt verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Op locatie houdt pitreporter Stephane Kox interviews met de hoofdrolspelers. Na afloop van de kwalificatie wordt vanuit de studio nog uitgebreid nagepraat, met onder meer de reactie van Max Verstappen.

Viaplay biedt op haar overige kanalen ook live onboards aan van drie rijders. Je kunt elk weekend meekijken met Max Verstappen en Valtteri Bottas. De derde onboard wisselt per weekend. Ook kan je de livetiming volgen en staat er een camera gericht op de pitstraat.

F1TV

Start uitzending: 16.55 uur

Einde uitzending: 18.10 uur

F1TV is het alternatief voor Viaplay in Nederland. Dit is de officiële streamingdienst van F1, waar het gehele weekend alle actie live te volgen is. De uitzending van de kwalificatie begint kort voor de start van de sessie, zonder uitgebreide voorbeschouwing. Bij het liveverslag kan je zelf kiezen in welke taal je het commentaar wilt hebben. Nederlands is voorlopig nog niet beschikbaar. Het commentaar bij de internationale feed komt van de Britse experts van Sky Sports.

Naast de beelden van de kwalificatie kan je op andere kanalen de livetiming volgen. Ook kijk je mee met de onboardcamera van je favoriete coureur of volg je de driver tracker. Een jaarabonnement op F1TV kost 64,99 euro. Ook is er een maandelijkse variant verkrijgbaar voor 7,99 euro.

Hoe kan ik Formule 1 kijken op tv met Viaplay?

Ziggo: Kanaal 200

Delta Fiber: Kanaal 200

KPN: Kanaal 225

Viaplay heeft vanaf 2022 tot minimaal eind 2024 de Formule 1-uitzendrechten in handen. De actie is online te zien via hun eigen platform, maar Viaplay heeft ook deals gesloten met een aantal televisieproviders, waaronder Ziggo en KPN. Zo zijn de Formule 1-uitzendingen rechtstreeks op je televisie te zien. Je kunt hiervoor een abonnement afsluiten bij je eigen provider.

Als je een abonnement bij Viaplay hebt afgesloten en de uitzendingen op je televisie wilt streamen, is dat ook mogelijk. Met de Viaplay-app op je Smart TV kan je rechtstreeks inloggen op het platform. Een andere optie is casten via Google Chromecast of Apple TV. Een abonnement op Viaplay kost 13,99 euro per maand. Tot 1 augustus kan je gebruikmaken van een actietarief van 9.99 euro per maand. Bij providers Ziggo, KPN en Delta Fiber zijn rechtstreeks abonnementen af te sluiten, waardoor de actie direct op tv te zien is.

Formule 1 op Ziggo

Hoogtepunten kwalificatie

Start uitzending: 18.30 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Vanaf het seizoen 2022 heeft Ziggo de Formule 1-uitzendrechten niet meer in handen. Dat houdt in dat er geen livebeelden meer te zien zijn via de provider. Wel heeft Ziggo een deal gesloten om de samenvattingen te mogen tonen. Op vrijdagavond is om 18.30 uur een samenvatting van de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna te zien. Het commentaar wordt verzorgd door Olav Mol. Het programma duurt ongeveer een half uur en is voor Ziggo-klanten gratis te zien via kanaal 14. Wie de betaalmodule Ziggo Sport Totaal heeft, kan via de Select-zender naar de samenvatting kijken.