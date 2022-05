Overzicht: De F1TV programmering tijdens de Grand Prix van Monaco

Na drie achtereenvolgende overwinningen is Max Verstappen dit weekend in Monaco weer de te kloppen coureur. Na overwinningen in Imola, Miami en Barcelona gaat de Limburger ook op herhaling in Monaco, zijn eigenlijke thuiswedstrijd. De wereldkampioen is al enkele jaren woonachtig in de havenstad. De race is niet altijd de meest interessante van het Formule 1-seizoen, maar het is afwachten welke invloed de nieuwe wagens gaan hebben op het wedstrijdverloop. Het wordt hoe dan ook een interessant weekend. In dit artikel hebben we het uitzendschema van F1TV op een rij gezet, je hoeft daardoor niets te missen van de actie.

Kijk je liever met Viaplay? Dan vind je het volledige uitzendschema hier: Overzicht: De Viaplay F1-programmering tijdens het GP-weekend in Spanje

F1TV uitzendingen donderdag 26 mei 2022

Op donderdag is er nog geen Formule 1-actie in Monaco, maar wordt er in de Porsche Supercup en Formule 2 al wel getraind. Beide klassen werken een sessie af, waarna ze op vrijdag gaan kwalificeren.

Programma Start uitzending Einde uitzending* Porsche Supercup - Training 15.35u 16.20u FIA F2 - Training 17.05u 17.50u

F1TV uitzendingen vrijdag 27 mei 2022

Alle Formule 1-actie wordt in drie dagen afgewerkt in Monaco, volledig volgens het vertrouwde tijdschema. Door de verplaatsing van de persconferentie van donderdag naar vrijdagochtend beginnen de sessies wel wat later dan gebruikelijk. De eerste vrije training begint om 14.00 uur, de tweede sessie start om 17.00 uur. Beide trainingen duren zoals gebruikelijk een uur en worden live uitgezonden door F1TV. De sessies hebben geen uitgebreide voor- of nabeschouwing.

Naast de Formule 1-actie kan je op F1TV ook de verrichtingen van de Formule 2 en Porsche Super volgen. Op vrijdag staat voor beide klassen de kwalificatie op het programma.

Programma Start uitzending Einde uitzending* FIA F2 - Kwalificatie 11.40u 12.20u Formule 1 - Eerste vrije training 13.55u 15.05u Porsche Supercup - Kwalificatie 15.30u 16.05u Formule 1 - Tweede vrije training 16.55u 18.05u

F1TV uitzendingen zaterdag 28 mei 2022

Op zaterdag wordt vanaf 13.00 uur nog een uur getraind door de Formule 1-mannen. Deze sessie is ook live te volgen op F1TV. Vanaf 15.25 uur wordt een half uur lang voorbeschouwd op de naderende kwalificatie. Internationale experts blikken vanuit Monaco vooruit op de sessie, met analyses, interviews en hoogtepunten van de vrije trainingen. Vanaf 15.55 uur wordt live verslag uitgebracht van de kwalificatie. Het commentaar bij de World Feed is van Sky Sports, maar je kunt ook zelf voor een andere taal kiezen. Nederlands is nog niet beschikbaar. Aansluitend vindt de post-qualifying show plaats, met interviews met de hoofdrolspelers, analyses vanaf locatie en meer.

Wie meer actie wil, kan inschakelen voor de doorgaans spectaculaire race van de Formule 2.

Programma Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 - Derde vrije training 12.55u 14.05u Formule 1 - Voorbeschouwing kwalificatie 15.25u 15.55u Formule 1 - Kwalificatie 16.00u 17.00u Formule 1 - Nabeschouwing kwalificatie 17.05u 17.30u FIA F2 - Sprintrace 17.40u 18.30u

F1TV uitzendingen zondag 29 mei 2022

De Grand Prix van Monaco gaat om 15.00 uur van start. Vanaf 14.00 uur zendt F1TV een uitgebreide voorbeschouwing uit. Hierin wordt met internationale experts vooruitgeblikt op de naderende sessie. Ook zijn er interviews met coureurs en teambazen te zien, evenals een analyse van de kwalificatie. Vanaf 14.55 uur wordt overgeschakeld op de World Feed voor het verslag van de race. Het commentaar is dan van het Britse Sky Sports, maar je kunt zelf ook een andere taal selecteren. Nederlands commentaar is pas vanaf de zomer beschikbaar. Na afloop van de race volg je de podiumceremonie, waarna de uitzending overgaat in de post-race show. Hier blikken de analisten terug op de belangrijkste momenten van de race en zie je interviews met de hoofdrolspelers. Dit programma duurt tot ongeveer 18.00 uur.

Wie eerder op de dag al wil genieten van racespektakel, kan de hoofdraces van de F2 en Porsche Supercup live volgen.

Programma Start uitzending Einde uitzending* FIA F2 - Hoofdrace 09.50u 10.55u Porsche Supercup - Race 12.05u 12.40u Formule 1 - Voorbeschouwing 14.00u 14.55u Formule 1 - Grand Prix van Monaco 14.55u 17.00u Formule 1 - Nabeschouwing 17.00u 17.40u

* Eindtijd van de programma's is een richttijd