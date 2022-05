Newey pleit voor kleinere, lichtere en efficiëntere auto’s in F1

De Formule 1 is met ingang van 2022 overgestapt op een gloednieuw reglement. Naast een geheel nieuw concept die het makkelijker moet maken om andere auto’s te volgen en in te halen, is het gewicht van de bolides ook weer flink toegenomen. Het minimumgewicht zou eigenlijk op 795 kilogram komen te liggen, maar na een lobby van enkele teams is het gewicht toegenomen tot 798 kilogram. Daarmee ligt het minimumgewicht anno 2022 bijna 200 kilogram hoger dan in 2009.

Het is een ontwikkeling waarmee de Formule 1 de verkeerde kant op gaat, vindt Adrian Newey. De ontwerper van Red Bull Racing ziet er vooral nadelen aan kleven. “We werken allemaal als een dolle om het voorgeschreven minimumgewicht te bereiken. Kort gezegd zijn de auto’s groter en zwaarder geworden. Ook zijn ze aerodynamisch gezien niet bijzonder efficiënt, omdat ze veel luchtweerstand hebben”, legt Newey uit aan Motorsport-Magazin. Op beide fronten is de situatie in zijn ogen niet ideaal: “Laag gewicht en aerodynamische efficiëntie zijn de twee belangrijkste karakteristieken.”

Voor het toegenomen gewicht van de F1-bolides wordt vaak gewezen naar de verbeteringen die zijn doorgevoerd op het gebied van veiligheid. Zo kwam er in 2018 gewicht bij door de toevoeging van de halo, terwijl ook het chassis in de loop van de tijd steeds steviger en zwaarder is geworden. Toch is Newey het er niet helemaal mee eens dat alleen de verbeterde veiligheid verantwoordelijk is voor het hogere gewicht: “Enkele van de veiligheidskwesties versterken zichzelf: hoe zwaarder de auto, hoe sterker die moet zijn.”

Het hogere gewicht van de Formule 1-auto’s staat volgens Newey niet op zichzelf, maar past binnen de weg die de automobielindustrie als geheel heeft ingeslagen met steeds grotere en zwaardere auto’s. Hij ziet dat dit nog een extra nadeel heeft: een hoger brandstofverbruik. “Het grootste probleem is de hoeveelheid energie die nodig is om het ding in beweging te krijgen. In die zin maakt het niet uit waar die energie vandaan komt, uit brandstof of batterijen”, zegt hij. Het wensenlijstje van Newey voor toekomstige F1-wagens is dan ook niet lang, maar wel duidelijk: “Naar mijn mening hebben we kleinere, lichtere en energie-efficiëntere auto’s nodig.”