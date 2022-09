Max Verstappen kan dit weekend in Singapore zijn tweede Formule 1-wereldtitel veiligstellen. De kans dat dat lukt is niet zo heel groot, maar het zorgt in elk geval voor een extra spanningselement voor de Nederlandse kijker. Nu is de Grand Prix van Singapore al vaak een garantie op spektakel gebleken, en dat zal dit jaar niet anders zijn. Wie houdt het hoofd koel in de hitte en wie maakt een cruciale en kostbare fout?

Alle actie wordt ook dit weekend in Nederland weer live uitgezonden door Viaplay en F1TV. We zetten de uitzendtijden voor je op een rij.

Viaplay F1 uitzendingen vrijdag 30 september 2022

Op vrijdag staan zoals gebruikelijk twee vrije trainingen op het programma. De eerste sessie duurt een uur en de uitzending begint om 11.55 uur. Het commentaar wordt verzorgd door Allard Kalff en Sebastiaan Bleekemolen. Vanaf 14.55 uur wordt de tweede vrije training uitgezonden. Deze duurt in Singapore anderhalf uur, aangezien er getest wordt met prototype banden voor het seizoen 2023. Het commentaar bij deze sessie wordt verzorgd door de vaste F1-verslaggevers Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

In de avond staat bij Viaplay de talkshow Shakedown op het programma. Presentatrice Amber Brantsen ontvangt analisten Tom Coronel, Christijan Albers en Ernest Knoors. Zij bespreken de actie van de eerste dag en blikken vooruit op de rest van het weekend. Shakedown begint om 20.30 uur en duurt ongeveer een uur.

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Eerste vrije training 11.55 uur 13.10 uur Formule 1 Tweede vrije training 14.55 uur 16.10 uur Formule 1 Studio Formule 1: Shakedown 20.30 uur 21.30 uur

Viaplay F1 uitzendingen zaterdag 1 oktober 2022

Op zaterdag staat de laatste training op het programma. De Viaplay-uitzending begint om 11.55 uur met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Om 14.30 uur begint de voorbeschouwing op de kwalificatie. Presentatrice Amber Brantsen blikt met analisten Christijan Albers en Tom Coronel vooruit op de naderende sessie. Vanaf locatie verzorgen pitreporter Stephane Kox en analist Ho-Pin Tung het laatste nieuws. Om 14.55 uur begint de live-uitzending van de kwalificatie, met commentaar van Valkenburg en Heemskerk. Na de sessie wordt in de studio nog uitgebreid nagepraat, met onder meer analyses en interviews met de hoofdrolspelers.

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Derde vrije training 11.55u 13.10u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 14.30u 14.55u Formule 1 Kwalificatie 15.00u 16.00u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 16.00u 16.45u

Viaplay F1 uitzendingen zondag 2 oktober 2022

Op zondag begint de voorbeschouwing op de Grand Prix van Singapore om 13.00 uur. Vanuit de studio blikken presentatrice Amber Brantsen en analisten Tom Coronel en Christijan Albers vooruit op de race. Er wordt diverse malen geschakeld met Singapore, waar pitreporter Stephane Kox en analisten Tom Kristensen en Ho-Pin Tung het laatste nieuws en interviews verzorgen. Om 13.55 uur wordt overgeschakeld op de livebeelden van de race, met commentaar van Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Vanuit de Virtual Race Room komt Allard Kalff met extra analyses van de voornaamste momenten.

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Voorbeschouwing race 13.00u 13.55u Formule 1 Grand Prix van Singapore 14.00u 16.00u Formule 1 Nabeschouwing race 16.00u 17.00u

Uitzendschema F1TV Grand Prix van Singapore

Naast Viaplay is in Nederland alle Formule 1-actie te zien via F1TV, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Je kunt zelf kiezen in welke taal je het commentaar wilt horen: Nederlands (via Viaplay), Engels, Duits, Frans, Spaans of Portugees. Bovendien krijg je toegang tot extra features zoals livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met alle coureurs. Rond de kwalificatie en de race wordt een uitgebreide voor- en nabeschouwing met internationale experts vanaf locatie uitgezonden.

Vrijdag 30 september 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Eerste vrije training 12.00u 13.00u Formule 1 Tweede vrije training 15.00u 16.00u

Zaterdag 1 oktober 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Derde vrije training 12.00u 13.00u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 14.30u 14.55u Formule 1 Kwalificatie 15.00u 16.00u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 16.00u 16.30u

Zondag 2 oktober 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* Formule 1 Voorbeschouwing race 13.00u 13.55u Formule 1 Grand Prix van Singapore 14.00u 16.00u Formule 1 Nabeschouwing race 16.00u 16.40u * Eindtijd betreft een richttijd