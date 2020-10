Hoe invaller Hülkenberg Racing Point vooruit hielp

De Duitser viel afgelopen weekend in voor Lance Stroll in de Grand Prix van de Eifel, en kwam eerder dit seizoen ook in beide races op Silverstone in actie om de met het coronavirus besmette Sergio Perez te vervangen.

Van de feedback die Hülkenberg in Engeland gaf worden nu langzaam de vruchten geplukt. De auto presteert na een flink aantal updates de laatste races steeds beter. Grappig genoeg brachten deze verbeteringen de Duitser afgelopen weekend wel in de problemen, aangezien hij maar vier rondjes kon rijden in de kwalificatie omdat hij pas enkele uren voor die sessie werd opgeroepen om in te stappen. In die vier rondjes moest hij dus wennen aan een compleet andere auto dan waar hij in Engeland mee reed. Op zondag kon de man uit Emmerich wel goed aanhaken en pakte hij vanaf de laatste startpositie een mooie achtste plaats.

Andrew Green is tevreden over de bijdrage van Hülkenberg, zo erkende hij toen Motorsport.com hem ernaar vroeg. “Sommige verbeteringen op de wagen zijn een direct gevolg van zijn feedback in Engeland. Hij vertelde van alles over wat er toen moest veranderen. We voerden de veranderingen door in de verwachting dat hij niet meer terug zou keren in onze bolide,” vertelt de technisch directeur, die daarna bevestigt dat de Duitser op de Nürburgring behoorlijk moest wennen aan de gewijzigde auto. “Aan deze veranderingen wen je niet in vier rondjes. Hij had tijd nodig in de auto. Die kreeg hij in de race en hij gaf daarna weer feedback van onschatbare waarde, dat was erg mooi.”

Volgens Green kon Hülkenberg bevestigen dat het team de juiste keuzes had gemaakt. “Dat heeft hij zeker, maar er is nog werk aan de winkel. We hebben in ieder geval een stap in de juiste richting gezet. De verbeteringen aan de ophanging die we hebben doorgevoerd zijn direct te danken aan Nico. Daarnaast hebben we veel meer aan de auto veranderd, een totale upgrade. Van aerodynamica tot zelfs het stuursysteem. Dit is allemaal tussen Mugello en Rusland ontwikkeld.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper