Raikkonen over nieuw contract: "Ik heb niets getekend"

Voorafgaand aan de race in de Eifel was er veel te doen rond Alfa Romeo. Mick Schumacher zou voor de Zwitsers-Italiaanse stal de eerste vrije training voor zijn rekening nemen en rond Raikkonen wemelde het van de geruchten over een contractverlenging. Beide zaken gingen echter niet door: de sessie waarin Schumacher zou optreden werd door de mist geschrapt en Raikkonen liet weten nog steeds met Alfa in gesprek te zijn over 2021. “Er is nog niets vstgelegd”, aldus een lachende Raikkonen. “Zul je zien: het begon ooit met dat ik te weinig ervaring had en nu word ik te oud en willen ze me dumpen. We zullen het wel zien. Uiteraard hebben we met het team gesproken. Het is uiteindelijk mijn beslissing en we kijken wel wat er van komt.”

Het contract van Raikkonen bij Alfa Romeo heeft een duur van slechts één jaar, maar het team zou graag met hem verder willen. Het laat het definitieve besluit daarover echter aan de Fin. Die zou al in september een optie op contractverlenging hebben gelicht, maar Raikkonen wuifde dat idee weg. “Als je het nieuws gelooft dan zal het wel waar zijn. Maar ik heb nog nooit een optie in mijn contract gehad. Daaruit kun je opmaken dat het niet klopt.”

“Ik heb in de loop der jaren zoveel dingen in het nieuws gelezen dat ik maar gestopt ben met het te lezen, 90 procent er van is verre van de waarheid. En misschien 10 procent komt in de buurt. Dus nee, ik heb niets getekend. Niet vorige week, niet vorige maand, niet gisteren of vandaag. We zullen het wel zien.”

Een van de doorslaggevende factoren voor Raikkonen om door te gaan is dat hij nog lol moet hebben in het spelletje. Gevraagd of hij dit jaar een beetje plezier beleeft, zei de Fin dat de Alfa’s minder competitief zijn dan vooraf gedacht. “Ik bedoel, ik vind het racen leuk. Maar we hebben natuurlijk meer plezier als we het beter doen. Het is zeker niet wat we er van verwacht hadden maar het was al vrij vroeg duidelijk dat we – om uiteenlopende redenen – niet staan waar we willen staan. Maar ik heb nog steeds lol in het racen, we hebben leuke gevechten. Ik zou hier niet zijn als ik er geen plezier meer in had. Ik kan ook andere dingen doen.”

Met medewerking van Adam Cooper