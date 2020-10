Mercedes-engineer: "Red Bull ontwikkelt wagen sneller dan wij"

Shovlin stelt vast dat het Formule 1-seizoen 2020 een bepaald patroon vertoont. Mercedes kwam begin juli oppermachtig uit de startblokken, maar Red Bull int steeds meer aan momentum. Op de Nürburgring kwam Max Verstappen in de kwalificatie akelig dicht bij beide Mercedes-wagens en in de race wist hij de uiteindelijk winnaar Lewis Hamilton tot het einde onder druk te zetten. “Ik denk dat ze zich momenteel sneller ontwikkelen dan wij”, waarschuwde Shovlin. “En dat hebben we progressief gezien. Maar om eerlijk te zijn hebben we dat de voorbije jaren ook al gezien. Ze starten doorgaans niet zo sterk als wij, maar ik kan me geen jaar herinneren waarin ze aan het einde niet naast ons stonden. Als die trend zich verderzet, dan zullen de komende races nog lastig worden en wordt het voor ons moeilijk om op zaterdag de pole te pakken en op zondag de overwinning te behalen.”

Volgens Shovlin lagen de prestaties van Mercedes en Red Bull nog dichter bij elkaar dan de kwalificatie voor de Eifel Grand Prix deed lijken. Shovlin wijst daarvoor naar Q2, waarin het verschil tussen Hamilton en Verstappen slechts 0.077 bedroeg. Geen van de twee rijders wist zich in Q3 te verbeteren, waarna Valtteri Bottas met de pole ging lopen. “Red Bull zijn dichtbij. In de kwalificatie zetten Lewis en Max hun beste tijden neer in Q2 en dan zie je dat iedereen echt dicht bij elkaar zit. Ze zijn al het hele jaar de kloof aan het dichten. De verandering aan de motormodus - die kwalificatiemodussen - heeft verboden heeft hen ook zeker dichterbij gebracht.”

Ondanks het DAS-systeem leek Mercedes het moeilijker dan Red Bull te hebben bij het opwarmen van de banden na de safety car. Daar heeft het team uit Brackley een lesje geleerd voor de toekomst. “De koude omstandigheden maakten het lastig om de banden aan de praat te krijgen. Ik denk niet dat we daarin het beste team waren”, gaf Shovlin toe. “Het leek erop dat we na de VSC het lastiger hadden dan Red Bull om die op temperatuur te krijgen. Er zijn daar een aantal dingen die we kunnen leren voor de volgende race in Imola, die ook koud zal zijn."