Binnen enkele dagen bevestiging GP Toscane op Mugello

Tot nog toe bestaat de bevestigde kalender uit acht (Europese) Grands Prix, maar Formula One Management wil toe naar vijftien tot achttien races, het liefst natuurlijk ook met affiches buiten Europa. Voor de afsluiting van het seizoen lijkt men in november en december terecht te kunnen in het Midden-Oosten (Bahrein en Abu Dhabi) maar wat er verder nog op stapel staat was nog onduidelijk.

Na de al bevestigde Grand Prix van Italië op 6 september reist het circus af naar Mugello, waar op 13 september gereden zal worden. Vermoedelijk gaat die race de Grand Prix van Toscane heten. Twee weken later staat zoals gepland op 27 september de Grand Prix van Rusland op het programma. De organisatie is zelfs al begonnen met de kaartverkoop van dat evenement en dus zal de Grand Prix in Sochi waarschijnlijk de eerste van het jaar met publiek zijn.

Na Rusland is begin oktober vermoedelijk het Portugese Portimao aan de beurt. Daarna wil men afreizen naar Azië waar China en Vietnam nog in de running zijn, hoewel er door de Chinese overheidsinstantie voor sport is verklaard dat er dit jaar met uitzondering van enkele voorbereidingsevenementen op de Olympische Spelen van 2022, ‘in principe’ geen grote sportevenementen zullen worden gehouden.

Met deze aankondiging zou de Formule 1 heel september en oktober afgedekt hebben en dus zou er in november nog ruimte zijn voor Grands Prix in de Verenigde Staten, Mexico en Brazilië, maar die drie landen hebben nog steeds serieuze problemen met het coronavirus. Gisteren werd de MotoGP van de Verenigde Staten op COTA al definitief afgeblazen.

Met medewerking van Adam Cooper