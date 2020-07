Lammers verwacht sterker Red Bull in tweede Oostenrijkse race

Nadat afgelopen weekend de Grand Prix van Oostenrijk het startschot vormde van het Formule 1-seizoen 2020, wordt er aankomend weekend nog een tweede race verreden op de Red Bull Ring, genaamd de Grand Prix van Stiermarken - vernoemd naar de deelstaat waarin het circuit zich bevindt. “Het is wel gek om twee weken achter elkaar een race op hetzelfde circuit te hebben”, laat Jan Lammers aan Motorsport.com weten. “Je zal straks wel een beetje het gevoel hebben: ‘Maar deze race hebben we toch al gehad’?”

Lammers verwacht dat het tweede treffen op het circuit bij Spielberg echter geen complete herhaling van zetten wordt. Al is Mercedes op basis van afgelopen weekend wel de gedoodverfde favoriet voor aankomend weekend. “Absoluut”, aldus Lammers. “Mercedes was gewoon heel sterk. Zij leken het gewoon voor elkaar te hebben. Ook wat betreft de afstelling van de auto leken zij hun potentieel te hebben gevonden.” Lammers denkt dat het team van Max Verstappen er dit keer echter dichter zal zitten: “Ik zie Red Bull nog wel verbeteren. Ik denk dat ze daar de optimale afstelling nog niet hebben gevonden. Dus Red Bull zal zeker nog wel met wat aanpassingen komen. Bij Mercedes zal ondertussen niet heel veel veranderen. Zij hadden het al voor elkaar. Maar Max toonde zich nog niet helemaal tevreden met de balans van de auto. Dus gaan ze de balans nu wel vinden? Dat is vraag nummer één. Hoeveel tijdverschil gaat het opleveren? Dat is vraag nummer twee. En of dat dan voldoende is om de strijd aan te binden met Mercedes? Dat is de hamvraag. Maar je mag van Red Bull wel verwachten dat ze komend weekend beter voor de dag komen.”

Dat zowel Verstappen als zijn teamgenoot Alexander Albon afgelopen zondag is uitgevallen in de seizoensopener, helpt alleen niet. Voor McLaren zal het, bijvoorbeeld, makkelijker zijn om progressie te boeken dan voor Red Bull, aangezien Lando Norris en Carlos Sainz wel de volledige race hebben gereden. “Met een derde en vijfde plaats heeft McLaren een heel goed weekend gehad wat betreft het verzamelen van data. Ze hebben op de eerste plaats goed gereden, maar daarnaast ook heel veel informatie verzameld, waarmee ze komend weekend de puntjes op de i moeten kunnen zetten”, stelt Lammers. “Red Bull heeft die kilometers niet kunnen maken en is daardoor iets minder in de gelegenheid om voort te borduren op afgelopen weekend. Daar hebben ze gewoon niet een goede afstand voor afgelegd.”

Ferrari scoorde met Charles Leclerc dan wel een podiumplaats in de eerste race in Oostenrijk, het team uit Maranello ligt wat betreft de performance duidelijk achter op Mercedes en Red Bull. Lammers vindt dat de Italiaanse renstal gezien de omstandigheden even ontzien moet worden. “Het zou ethisch gezien goed zijn als we Ferrari even met rust zouden laten als het gaat om het hebben van kritiek. Ze zaten met hun team in het episch centrum van corona in Europa, terwijl Honda bijna ongestoord verder kon werken in Japan. Ferrari is in dat opzicht het zwaarst getroffen”, constateert Lammers. “Zij hebben de meeste nadelen ondervonden van de coronacrisis. We moeten Ferrari wat meer tijd gunnen voor er echt een eerlijk oordeel kan worden gegeven. Je kan niet even simpel zeggen: ‘Goh, wat hebben ze het slecht voor elkaar.’ Ze hadden gewoon met veel meer problemen te maken dan de meeste andere teams.” Vooruitgang boeken is echter niet simpel tijdens het Formule 1-seizoen 2020. Zo is de ontwikkeling van de motor dit jaar flink beperkt. “Of ze de achterstand die ze opgelopen hebben dit seizoen nog goed gaan maken, dat wordt een uitdaging”, erkent Lammers.