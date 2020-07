MotoGP dit jaar niet naar de Verenigde Staten

Aanleiding is uiteraard de coronapandemie. De crisis zorgde voor het afgelasten van alle races tot eind juni en een herschikking van de MotoGP-kalender. Op die herziene kalender stond de Grand Prix in Austin met potlood ingetekend voor de maand november, maar de opleving van het coronavirus in de staat Texas lijkt roet in het eten te hebben gegooid.

Via sociale media heeft het circuit laten weten dat de race van dit jaar is geschrapt en dat er in 2021 van 16 tot en met 18 april op COTA wordt gereden. "De Horsepower Rodeo zal volgend jaar terugkeren met een nog grotere en betere MotoGP Red Bull Grand Prix of the Americas van 16-18 April 2021!", valt er te lezen.

De afgelasting van COTA betekent dat er buiten Europa alleen nog maar in Thailand, Maleisië en Argentinië wordt gereden, als die locaties toestemming krijgen van hun overheden. Andere races die zijn afgelast zijn Qatar, Assen, Duitsland, Finland, Japan, Australië en Italië hoewel er in dat laatste land nog wel twee races worden gehouden. Het seizoen start volgende week met back-to-races in Jerez op 19 en 26 Juli.

Of ook de USGP Formule 1 op het Circuit of the Americas wordt afgelast is niet duidelijk. Er is nog geen definitief ja of nee voor die race die ook in november gepland zou staan.