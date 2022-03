Motorsport UK volgt lijn IOC: Mazepin niet welkom bij Britse GP

Op dinsdagavond maakte de FIA bekend extra sancties te hebben genomen tegen Rusland en Belarus vanwege de oorlog in Oekraïne. De internationale autosportbond liet onder meer weten dat er voorlopig geen internationale wedstrijden worden georganiseerd in Rusland en Belarus, en dat FIA-leden met de Russische en Belarussische nationaliteit tijdelijk hun werkzaamheden moeten neerleggen. Opvallend genoeg mogen coureurs uit Rusland en Belarus wel blijven meedoen aan internationale competities, ondanks een oproep van het Internationaal Olympisch Comité om individuele sporters voorlopig eveneens te weren. Zij moeten dan wel onder de vlag van de FIA racen.

Motorsport UK vindt dit niet ver genoeg gaan en heeft na overleg met de Britse overheid besloten om coureurs uit Rusland en Belarus niet toe te laten tot evenementen die in het Verenigd Koninkrijk plaatsvinden. Dit kan onder meer gevolgen hebben voor Nikita Mazepin, die hierdoor niet zou kunnen deelnemen aan de Britse Grand Prix, mocht de maatregel tijdens het eerste weekend van juli nog van kracht zijn én het Haas F1 Team ervoor kiezen om de samenwerking met de Rus voort te zetten. Een beslissing aangaande dat laatste wordt elk moment verwacht.

David Richards, de voorzitter van Motorsport UK, zegt dat het belangrijk is om kordaat op te treden. “Motorsport UK veroordeelt de oorlogsdaden van Rusland en Belarus in Oekraïne en toont zich solidair met iedereen die getroffen is door het conflict”, deelt hij mee. “We staan verenigd met het Oekraïense volk na de invasie en de onacceptabele gebeurtenissen die daarop volgden.”

“Dit is een moment waarop de internationale autosportgemeenschap moet handelen en haar steun moet laten zien aan de mensen in Oekraïne en onze collega’s bij de Oekraïense autosportfederatie FAU”, vervolgt hij. “Het is onze plicht om het beetje invloed en macht dat we hebben, te gebruiken om de ongerechtvaardigde invasie van Oekraïne een halt toe te roepen. We moedigen de autosportgemeenschap en al onze collega’s over de hele wereld aan om de aanbevelingen van het Internationaal Olympisch Comité volledig over te nemen en alles te doen wat mogelijk is om een einde te maken aan deze oorlog.”

De ban die Motorsport UK heeft ingesteld, heeft betrekking op alle Russische en Belarussische licentiehouders. Coureurs kunnen in principe onder deze ban uitkomen, wanneer zij een licentie aanvragen bij een andere nationale autosportbond.