Coulthard: Verstappen een van de beste coureurs aller tijden

In Viaplay-programma F1 Talks blikt presentator Amber Brantsen samen met Mika Hakkinen, Tom Kristensen en David Coulthard uitvoerig terug op het voorbije Formule 1-seizoen en vooruit op het kampioenschap dat voor de deur staat. In de eerste aflevering stelt laatstgenoemde dat Max Verstappen nu al een van de beste coureurs ooit is.

“Dat is hij al. Echt waar”, reageert de Schot zonder na te denken op de vraag of de Limburger het in zich heeft om uit te groeien tot een van de allergrootsten. “Ik voelde me pas echt volwassen toen ik eind twintig was en ik vind dat ik begin dertig op mijn top was. Dat betekent dat er mogelijk nog veel meer aan zit te komen van Max.”

“Hij is opvallend volwassen voor zijn jonge leeftijd”, vervolgt Coulthard. “Laten we niet vergeten dat hij zeventien was toen hij in de Formule 1 kwam en hij op zijn achttiende zijn eerste Grand Prix won. Dat hij [bij zijn eerste race voor Red Bull in Barcelona] die kans pakte en zegevierde, maakt hem exceptioneel. Alle Formule 1-coureurs zijn goed, net als dat alle voetballers in de Premier League goed zijn. Maar het gaat om het vinden van de jongens die exceptioneel zijn.”

Coulthard toont zich ook erg onder de indruk van hoe Verstappen met alle faam omgaat. “Als je hem tegenkomt op straat, dan is hij een doodgewone vent. Zo praat hij ook met je. Hij doet niet vanuit de hoogte, zo van: ik ben wereldkampioen en multimiljonair. We hebben lange tijd in die wereld vertoefd en weten maar al te goed dat mensen kunnen veranderen door roem en fortuin. Dat hij zo openstaat voor interactie met andere mensen, zal denk ik ook niet veranderen. Dat raakt hij echt niet kwijt. Hij is inmiddels 24 en is nog steeds zo.”

Waardig kampioen

Volgens Coulthard was Verstappen de terechte kampioen. Gevraagd of hij bij het ingaan van de laatste ronde al wist dat de Nederlander er met de titel vandoor zou gaan: “Ik wist dat hij of zou crashen en wereldkampioen zou worden, of zou inhalen en wereldkampioen zou worden. Dus ja. Maar ik had niet verwacht dat hij zo vroeg al zijn inhaalactie zou maken. Dat toonde nog maar eens zijn vechtlust. Zodra er een gaatje is, zelfs als het niet echt een gaatje is, gaat hij ervoor. Dat maakt hem in mijn ogen een waardig kampioen. Hij slaagde erin om in het hoofd van Lewis te kruipen en Lewis wist dat hij ruimte moest laten. Geen andere coureur heeft dat effect op Lewis. Lewis is een fantastische coureur en had het verdiend om die race te winnen, maar ik vind ook dat Max de titel verdiende vanwege zijn vechtlust.”