Motor Leclerc onherstelbaar beschadigd na crash met Stroll

Charles Leclerc kwam op de natte Hungaroring prima uit de startblokken en profiteerde van de chaos veroorzaakt door Valtteri Bottas. De Ferrari F1-coureur leek te kunnen ontsnappen aan de mêlee maar werd vervolgens in de flank geramd door de Aston Martin van Lance Stroll. De coureur uit Monaco kon zijn weg niet vervolgen en zag zijn kansen op een mooi resultaat in rook opgaan. Uit onderzoek van de Scuderia blijkt de schade aan de SF21 dusdanig groot dat de motor niet meer te repareren valt.

In een statement bracht het team naar buiten: “Het incident kort na de start van de Grand Prix van Hongarije, waarvan Charles Leclerc het slachtoffer was, kostte hem de kans op een geweldig resultaat op de Hungaroring. Uit onderzoek dat gisteren verricht is op de nummer 16 SF21 bleek bovendien dat de motor onherstelbaar beschadigd is geraakt en niet meer gebruikt kan worden na de impact van Lance Strolls Aston Martin.”

“Dit is een extra klap voor Scuderia Ferrari en de Monegaskische rijder. Deze schade heeft een financiële impact en gevolgen voor de races. In de overige twaalf raceweekends van dit seizoen is het zeer aannemelijk dat het team genoodzaakt is om een vierde ICE te monteren in Charles’ SF21, wat dus resulteert in gridstraffen.”

Na de race liet teambaas Mattia Binotto al zijn ongenoegen blijken over de situatie. Door het budgetplafond zijn dergelijke incidenten extra pijnlijk: “Als je er zelf niet schuldig aan bent, dan zijn de gevolgen van zo’n enorme schade nog heviger vanwege het budgetplafond. Moeten we uitzonderingen toevoegen aan het reglement? Ik weet niet zeker of dat de oplossing is. Ik denk dat dat heel lastig gemonitord kan worden. Maar ik denk dat we in elk geval moeten overwegen dat het team van een rijder die als schuldige wordt aangewezen de andere teams moet betalen voor hun schade en reparatiewerkzaamheden. Zo worden de coureurs meer verantwoordelijk.”