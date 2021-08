GP van Hongarije stilgelegd na chaos in openingsronde

Door de lay-out van de Hungaroring werd vooraf al rekening gehouden met een behoorlijke portie chaos in de eerste paar bochten en dat bleef na het doven van de lichten niet uit. Het vuurwerk kwam ditmaal echter niet van titelkandidaten Lewis Hamilton en Max Verstappen. De aanstichter luisterde ditmaal naar de naam Valtteri Bottas.

De Fin kende een zeer beroerde start in zijn Mercedes, remde daarna te laat en knalde in verraderlijke omstandigheden achterop de McLaren van Lando Norris. Die raakte Verstappen dan weer, waardoor de Nederlander terugviel en met veel schade kampt. Geluk bij een ongeluk is nog dat een deel daarvan te repareren valt tijdens de rode vlag-onderbreking, die tijdens de tweede ronde is gecommuniceerd.

Die ingreep biedt echter geen soelaas meer voor Lando Norris en Sergio Perez, die in de eerste bocht eveneens vol in de zijkant is gereden door Bottas. Charles Leclerc en Lance Stroll zijn eveneens uitgeschakeld na onderling contact, waarbij de Canadees veel te laat remde en extreem onbeholpen in kwam bij de Ferrari-coureur. De Monegask uitte nadien, volkomen terecht, zijn ongenoegen over de boordradio.