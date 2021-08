Formule 2-coureur Theo Pourchaire, lid van de Sauber Academy, gaat woensdag voor het eerst proeven aan de Formule 1. De jongeling komt op de Hungaroring in actie met een 2019-spec C38. Pourchaire deelt die dag de baan met Ferrari en McLaren, die met het oog op 2022 een bandentest met de nieuwe 18 inch Pirelli’s uitvoeren.

De pas 17-jarige Pourchaire is als rookie bezig aan een prima seizoen in de Formule 2. Zo werd hij in Monaco de jongste polesitter en racewinnaar aller tijden in de talentenklasse. In juni liep de ART-coureur echter een gebroken arm op bij een crash in Baku. Hij won vervolgens de race tegen de klok en was in staat om op Silverstone weer achter het stuur te kruipen. Momenteel staat Pourchaire op de zesde plaats in het F2-kampioenschap.

Alfa Romeo F1-teambaas Frederic Vasseur liet zich recent al lovend uit over de pupil maar stelt dat het nog wat vroeg is om te denken aan een Formule 1-racedebuut: “We hebben een contract met Theo, maar ik heb absoluut geen haast met hem. We moeten niet vergeten dat hij pas zeventien jaar oud is”, vertelde de teambaas. “Als je dat vergelijkt met andere talenten in de Formule 1, dan waren zij veel ouder. Ik wil geen vergelijking maken met Lewis [Hamilton], Nico [Rosberg] of Charles [Leclerc], maar zij waren ouder en hadden meer ervaring. Het zou fout zijn om hem te vroeg die kant op te pushen. Hij zal eerst zijn werk moeten doen in F2, later zullen we met hem om tafel gaan. Feit is dat ik dit jaar onder de indruk van hem ben, net zoals ik dat vorig jaar ook al was. Het is nog wat te vroeg om over volgend jaar te praten omdat hij maar drie F2-weekenden gedaan heeft. In het verleden hebben we gezien dat jongens goede resultaten gescoord hebben en de mogelijkheid hadden om kampioen te worden. Hij is nog piepjong, pas zeventien jaar en hij moet zijn licentie nog halen. Daar moet hij zich eerst op richten. We hebben geen haast, maar hij is zeker een uitstekende coureur.”