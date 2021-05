Pourchaire wist op donderdag al met overmacht de pole-position te bemachtigen voor de hoofdrace, die zaterdagmiddag als derde en laatste race van het Formule 2-weekend op het programma stond. De ART-coureur kwam uitstekend weg vanaf de eerste startplek, om vervolgens ook als leider de eerste bocht in te duiken.

Samen met Robert Shwartzman wist Pourchaire vooraan al snel een gaatje te slaan naar de rest van het veld, dat werd aangevoerd door Oscar Piastri. Halverwege de race wist Pourchaire zijn marge naar Shwartzman te vergroten, alvorens Dan Ticktum als eerste van de mannen vooraan de pits indook voor de verplichte bandenwissel. Piastri en de twee coureurs vooraan deden al snel het voorbeeld van de Brit volgen, maar voor Shwartzman ging het helemaal mis: de brute pech van de Rus dit Formule 2-seizoen kreeg een vervolg door een trage bandenwissel van het team van Prema, waardoor het Ferrari-talent achter Piastri en Ticktum terug kwam op de baan. De pitstop van Pourchaire was wel vlekkeloos, waardoor de Fransman als tweede terug kwam op de baan achter Guanyu Zhou, die zijn pitstop nog moest maken.

Virtual safety car

Het hele veld moest even van het gas nadat Marcus Armstrong door Juri Vips in de muur was geduwd bij Rascasse. Op hetzelfde punt parkeerde even later ook Lirim Zendeli geheel zelfstandig zijn bolide in de vangrails, waarna de daaropvolgende herstart voor een derde virtuele safety car-situatie zorgde. Oscar Piastri had bij de herstart een momentje en werd onmiddellijk onder druk gezet door Dan Ticktum, die buitenom in de aanval sloeg bij de Australiër. In Rascasse kwam Ticktum er vervolgens achter hoe smal de straten van Monaco zijn: de Brit moest eieren voor zijn geld kiezen en kwam vlak voor de vangrails stil te staan, waarmee er een einde kwam aan de podiumambities en de race van de Brit, die eerder op de dag nog tot winnaar van de tweede race werd gebombardeerd.

Na de reeks incidenten dook Zhou eindelijk de pits in voor zijn bandenwissel en kwam Pourchaire weer aan de leiding te liggen. Daarmee was de weg naar de overwinning vrij voor de Fransman, die ook in de slotronden foutloos bleef en zo als jongste coureur ooit in de Formule 2 de zege voor zich wist op te eisen. De emoties liepen hoog op bij de ART-coureur, die de race in Monaco als zijn thuisrace ziet en als 3-jarig jongetje al door zijn vader werd meegenomen naar de Grand Prix van Monaco.

Puntje voor Verschoor

Achter Pourchaire kwam Piastri als tweede aan de finish, terwijl Felipe Drugovich “zijn beste race ooit” eindigde op de derde plek. De UNI Virtuosi-coureur startte de race als negende, maar finishte dankzij een alternatieve strategie knap op het podium. Shwartzman moest na zijn mislukte pitstop genoegen nemen met de vierde plek, voor Zhou en Ralph Boschung. Liam Lawson kwam als zevende aan de finish, voor Juri Vips en Roy Nissany. Richard Verschoor pakte met een tiende plek het laatste punt. Landgenoot Bent Viscaal kwam als twaalfde aan de finish.

Over twee weken gaat het Formule 2-seizoen verder in Baku, waar de coureurs opnieuw in het voorprogramma van de Formule 1 zullen rijden tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Uitslag Formule 2-hoofdrace Monaco