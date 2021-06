F2-races Silverstone onzeker voor Pourchaire door gebroken arm

Theo Pourchaire raakte kort na de start van de zondagse hoofdrace betrokken bij een incident met Dan Ticktum en Marcus Armstrong in bocht 3. Armstrong viel direct uit en enkele ronden later gold hetzelfde voor de jonge Fransman, terwijl Ticktum werd bestraft met een tijdstraf van tien seconden.

Direct na de uitvalbeurt hadden de televisiecamera’s geregistreerd dat Pourchaire bij terugkeer in de pits zijn pols vasthield. Hij werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht om direct behandeld te worden. Daarbij kwam een gebroken spaakbeen aan het licht, zo maakte hij via Twitter bekend. “Ik wilde vertellen dat ik in orde ben. Zodra het vliegtuig maandag landde, ben ik meteen naar een kliniek in Monaco gegaan. Mijn linker spaakbeen is gebroken, het is heel pijnlijk maar in orde”, schrijft de 17-jarige coureur van ART Grand Prix.

Na drie raceweekenden bezet Pourchaire de zesde plek in het F2-kampioenschap, 23 punten achter leider Guanyu Zhou. Het is echter nog onduidelijk of de jongeling over vijf weken fit genoeg is om mee te doen aan het raceweekend op Silverstone. “Vanaf nu wordt mijn arm vier weken geïmmobiliseerd. Ik ga alles geven om snel terug te keren. Ik weet nog niet of ik op Silverstone kan rijden, maar ik ga hard werken en hoop dat ik er klaar voor ben”, aldus Pourchaire.

Het Formule 2-weekend op het Britse Silverstone staat gepland voor 16 tot en met 18 juli.

Theo Pourchaire, ART Grand Prix, rijdt voor Juri Vips, Hitech Grand Prix Foto: Mark Sutton / Motorsport Images