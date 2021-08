Nederlandse F1-kijker zapte massaal weg na crash Verstappen

Na het veelbesproken incident tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton op Silverstone waren zondag op de Hungaroring vele ogen gericht op de strijd tussen beide titelconcurrenten. Velen hoopten wellicht op sportieve revanche van Verstappen, maar na een paar honderd meter waren de zegekansen van de Limburger eigenlijk al verkeken: de Red Bull-coureur was net als teamgenoot Sergio Perez en Lando Norris het slachtoffer van een fout van Valtteri Bottas, die op het spekgladde asfalt zichzelf elimineerde en ook Perez en Norris uit de race kegelde.

Verstappen kon met flink wat schade aan de RB16B zijn weg wel vervolgen, maar een flink aantal Nederlandse Formule 1-kijkers heeft dat niet meer meegekregen. Uit de cijfers van kijkeronderzoek.nl blijkt namelijk dat er bij de start nog in totaal 2.264.000 Nederlanders via Ziggo Sport of Ziggo Sport Select keken naar de Hongaarse Grand Prix. Na de rode vlag waren bijna een half miljoen kijkers afgehaakt en keken er nog ‘maar’ 1.789.000 Nederlanders naar de race.

De overgebleven kijkers waren onder andere getuige van een bizarre herstart met alleen de Mercedes van Lewis Hamilton op de grid, een prachtig duel tussen diezelfde Hamilton en tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso in de slotfase en de allereerste Grand Prix-zege van Esteban Ocon.

Juist meer kijkers na crash op Silverstone

Opvallend genoeg haakte de Nederlandse F1-kijker twee weken eerder niet massaal af toen Max Verstappen op Silverstone van de baan vloog en zijn race er ook daadwerkelijk op zat. Sterker nog: na de harde klap van de Nederlander zapten alleen maar meer kijkers naar het hoofdkanaal van Ziggo Sport. Tijdens de start keken er op 18 juli 1.233.000 mensen naar Ziggo Sport. Na de crash was dat aantal toegenomen tot 1.508.000.

