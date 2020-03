Werk ligt stil in Monaco, maar uitzondering gemaakt voor F1

Alle door de staat gesteunde bouwprojecten en wegwerkzaamheden zijn stilgelegd. Althans bijna alle projecten: Monaco maakt namelijk een uitzondering voor werkzaamheden aan de Quai des Etats-Unis. F1-liefhebbers kennen dit gedeelte vooral als het stuk tussen de chicane (uitkomen tunnel) en Tabac.

Marie-Pierre Gramaglia, raadsman van het verantwoordelijke ministerie, laat in een verklaring weten: "Dit werk moet doorgaan zolang het besluit om de F1 Grand Prix uit te stellen dan wel af te gelasten nog niet is genomen. We moeten er zeker van zijn dat de race [als deze doorgaat] onder zo goed mogelijke omstandigheden kan worden verreden."

Of het daadwerkelijk zover komt, blijft vooralsnog de vraag. De Formule 1-organisatie heeft weliswaar laten weten op een seizoensstart eind mei te mikken, maar in de paddock rekenen de meeste betrokkenen toch echt op een ouverture in Baku op 7 juni. De organisatie van de Monegaskische GP wordt ook nog eens bemoeilijkt doordat er in de huidige planning bijna twee weken nodig is om alles op te bouwen.

Onder de huidige omstandigheden is dat vanzelfsprekend uit den boze. Net als in Nederland zijn er ook in Monaco vergaande maatregelen van kracht. Zo zijn vanaf 14 maart alle publieke ruimtes gesloten en worden mensen opgeroepen zoveel mogelijk binnen te blijven.

Met medewerking van Adam Cooper

