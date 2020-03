Ferrari begint per direct aan F1-zomersluiting

De Scuderia had de werkzaamheden in Maranello al ernstig teruggeschroefd vanwege de wereldwijde coronacrisis. Door deze pandemie zag de Formule 1 zich genoodzaakt de eerste vier Grands Prix van het seizoen af te blazen of uit te stellen, terwijl er nog meer races op de tocht staan. De internationale automobielfederatie FIA heeft gereageerd door de zomerstop naar voren te halen, zodat de teams in crisisgebieden minder zwaar getroffen worden ten opzichte van de concurrentie. Bovendien ontstaat op deze manier ruimte in de zomer om extra Grands Prix in te passen. Ferrari heeft besloten om per direct de deuren te sluiten voor een periode van 21 dagen.

In een statement meldde het team: “Scuderia Mission Winnow, wiens staf samen met miljoenen mensen in Italië en wereldwijd moet zien om te gaan met de COVID-19 pandemie, steunt de beslissing van de FIA en Formule 1 om de gebruikelijke zomerstop naar voren te halen volledig. Scuderia Ferrari zal daarom vanaf donderdag 19 maart tot donderdag 8 april gesloten zijn. De veiligheid van de medewerkers en hun families is altijd de prioriteit geweest voor het team. Daarom is het werk in de faciliteit in Maranello al enkele dagen opgeschort en waar mogelijk vervangen door een slim werksysteem. We zijn net zo teleurgesteld als onze fans dat we niet kunnen racen maar wanneer we geconfronteerd worden met een situatie die zo ernstig is als deze, is het van vitaal belang om de adviezen van de autoriteiten op te volgen en alle activiteiten te beperken om het virus in te dammen. We wachten tot de situatie verbetert zodat we weer terug kunnen naar de normale procedures, zowel in het dagelijks leven als in de sport. Door afstand te bewaren, maar nog altijd een eenheid te vormen, kan dit virus verslagen worden.”

Het Haas F1 Team volgt de route van Ferrari en sluit de deuren in dezelfde periode. Alfa Romeo gooit vanaf 27 maart de deuren dicht.