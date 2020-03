Vier F1-teams helpen met bouw apparatuur voor coronapatiënten

De uitbraak van het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat de Formule 1 in ieder geval tot eind april geen races heeft, terwijl ook van de races in mei nog onduidelijk is of ze doorgang kunnen vinden. Het leidde al tot het naar voren halen van de verplichte zomersluiting van de fabrieken van de teams, die op hun beurt kijken naar hoe zij hun steentje bij kunnen dragen in de strijd tegen het coronavirus. Zo maakte de familie Agnelli al bekend dat er een donatie van tien miljoen euro gedaan wordt, terwijl via onder andere Ferrari ondersteuning en medische apparatuur gedoneerd wordt.

Vier teams zetten zich op een andere manier in, meldt RaceFans. Mercedes, Red Bull, McLaren en Williams gaan na een oproep van overheden meehelpen met het bouwen van medische apparatuur, zoals beademingsmachines. Deze machines zijn nodig, omdat COVID-19 bij de zwaarder getroffen patiënten vaak een zware longontsteking veroorzaakt. De vier teams zijn allen in het bezit van een fabriek voor geavanceerde technologieën en omdat het Formule 1-seizoen nog wel even stil lijkt te liggen, kunnen de teams de capaciteit in deze fabriek waarschijnlijk inzetten om te helpen in de strijd tegen het coronavirus.

Het onderwerp werd dinsdag besproken tijdens een conference call tussen de marketingvertegenwoordigers van de F1 en de teams. Mercedes, Red Bull, Williams en McLaren zijn al bezig met onderzoek naar hoe zij kunnen helpen met het ontwikkelen en produceren van de medische uitrusting. Ook de andere teams zouden zich voorbereiden om op ieder mogelijk vlak bij te springen.