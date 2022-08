Wat is volgens Mercedes de vervelendste eigenschap van de W13?

Mercedes doet er alles aan om de W13 onder de knie te krijgen. Het concept van de renstal begint steeds beter te werken. De pole van George Russell in Hongarije, gevolgd door een tweede opeenvolgende twee-drie finish voor Lewis Hamilton en zijn jongere teamgenoot, laten dit zien. "Deze auto is bijzonder vervelend geweest. Soms liet hij glimpen van performance zien, om vervolgens terug te zakken naar een niveau waarbij het voor ons heel moeilijk werd", zegt Mercedes-engineer Andrew Shovlin. "Een deel van het probleem is dat we niet genoeg downforce hebben, maar over het algemeen gaan we nu de goede richting op. Het dubbele podium, de pole-position... het zijn allemaal dingen waar we eerder dit jaar van droomden. Het is bemoedigend om te zien dat we vooruitgang lijken te boeken."

De engineer maakt duidelijk dat Mercedes niet van plan is om van het huidige aerodynamische pakket af te stappen. "Het is goed dat we gezien hebben dat ons concept met de smalle sidepods steeds sterker presteert in races", gaat hij verder. "Dit is de basis om op door te ontwikkelen. We worden effectiever als we vasthouden aan wat we hebben en niet naar het ontwerp van een ander proberen te hoppen. De sidepods vormen wel een afleiding voor de algemene problemen die we willen oplossen. Het is ook nog niet eens zolang geleden dat we nog stuiterden. Wanneer de coureurs nu uit de auto klimmen, melden ze alleen dat ze het een beetje in de bochten hebben gehad. Het is bijna opvallend dat het er niet meer is. We zijn in staat gebleken de juiste zaken te verbeteren. Dat is een goed teken."

Mercedes tast in het duister over pole-position

Shovlin geeft wel eerlijk toe dat het team niet weet of de pole van Russell in Hongarije liet zien dat het team echt beter is geworden of dat Ferrari en Red Bull Racing gewoon slecht presteerden. Toch ziet Mercedes wel dat er stappen worden gezet. "De coureurs kregen daar plotseling vertrouwen dat ze eerder niet hadden. Voorheen voelde het alsof de achterkant onder hen vandaan schoof en niet bleef hangen. We hebben onze rijders dit seizoen ook niet zulke sterke rondjes zien rijden, totdat George pole pakte. Dus de achterkant is beter en er zijn andere zaken aangepakt. Het team heeft alles bij elkaar weten te brengen, maar het eerlijke antwoord is wel dat we niet weten hoe we die pole pakten."

Hoewel de Hungaroring een technische baan is, kan de opgedane kennis wel worden meegenomen naar circuits als Spa en Monza. Die banen zijn compleet anders, omdat daar topsnelheid de doorslag kan geven. "Dit is wel het normale proces", vervolgt Shovlin. "Elke race leren we iets bij. Het is dan de bedoeling dat we aan het einde van dit seizoen op een bepaald punt uitkomen. Het is wel bizar dat je zelfs na twintig races nog aan het ontdekken bent. Ik weet zeker dat we altijd bepaalde zaken kunnen meenemen, maar het is wel een uitdaging om op elke baan alles samen te brengen."

Video: Russell verbaast Mercedes met Hongaarse pole-position