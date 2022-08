Horner blij met Perez en Verstappen: "Twee alfa-mannetjes kan destructief werken"

Sergio Perez maakte in 2011 zijn debuut voor Sauber en plakte daar in 2012 een jaar aan vast. De man uit het Mexicaanse Guadalajara nam een jaar later plaats naast Jenson Button bij McLaren, maar dat liep niet helemaal zoals gehoopt. Vanaf 2014 begon Perez aan een lange zit bij Force India, dat later Racing Point werd. Eind 2020 leek het erop dat de Mexicaan zijn laatste F1-seizoen reed, maar Red Bull Racing was op zoek naar ervaring en haalde de coureur voor 2021 binnen ten faveure van Alex Albon. Helmut Marko was halverwege vorig jaar zo tevreden, dat hij Perez met nog een jaarcontract beloonde. Die tevredenheid bleef. Kort na Monaco werd bekend dat de Mexicaan in ieder geval tot eind 2024 aanblijft.

Red Bull-chef Christian Horner ziet dat Perez stappen heeft gezet. "Sergio heeft zich nu in het team genesteld. Het nieuwe technische reglement past goed bij hem. Hij levert goed werk. Hij won natuurlijk in Monaco en pakte zijn eerste pole in Jeddah. Hij heeft al een aantal prachtige Grands Prix achter de rug. Op Silverstone zat 'ie er ook goed bij", aldus Horner tegen Sky Sports. "Je ziet zijn zelfvertrouwen groeien. Niks is ook meer nieuw voor hem. Hij kon door de pandemie ook pas in het laatste gedeelte van vorig seizoen echt door de fabriek lopen en mensen ontmoeten. Hij kende een vreemde introductie in een nieuw team. Je ziet nu dat hij relaxter is. Hij heeft een goede band met zijn engineers. De werkrelatie met Max is beter dan wij ooit eerder hebben gehad met onze coureurs."

Hoewel Red Bull het nooit hardop zou zeggen, is er natuurlijk een duidelijke rolverdeling bij het team. De laatste Grands Prix lijkt Perez de aansluiting te verliezen en klaagde hij dat de RB18 te veel naar Max' smaak wordt doorontwikkeld. Waar Max Verstappen de ene naar de andere zege pakt, heeft Perez meer moeite om dat te doen. Op de vraag of Perez het kampioenschap zonder Verstappen naast zich kan winnen, antwoordt Horner tactisch. "Het is ontzettend zwaar om teamgenoot van Max te zijn. Kan hij winnen zonder Max? Natuurlijk willen we de beste coureurs die er zijn, maar deze twee passen gewoon ontzettend goed bij elkaar. Stel dat je twee alfa-mannetjes hebt, dan kan dat destructief werken. Sergio rijdt nu in de beste auto die hij ooit gehad heeft. Hij weet dat er een kans ligt. Maar hij weet ook dat hij daar slim gebruik van moet maken over een heel seizoen."