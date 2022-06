Mercedes brengt grote visuele update tijdens GP Silverstone

Tot dusver heeft Mercedes de grootste moeite om de nieuwe technische reglementen goed onder de knie te krijgen. Het Britse raceteam loopt al vanaf Bahrein achter de feiten aan en kan het gat naar Red Bull Racing en Ferrari maar niet dichten. In Barcelona kwam het Duitse merk met een update, waarbij porpoising bijna volledig verdween. Helaas kwam er met bouncing een ander probleem voor terug. Op Silverstone, waar komend weekend wordt geracet, neemt Mercedes weer een grote update mee in de hoop een stap te maken. Mercedes-engineer Andrew Shovlin is optimistisch, maar tevens waakzaam.

"Er is een pakket waar we momenteel aan werken, maar om eerlijk te zijn hebben we elke Grand Prix wel iets gebracht. We zijn druk aan het experimenteren geweest. Op Silverstone brengen we een grote en meer visuele update. Hopelijk maken we daarmee weer een stap", zegt de Brit bij F1 Nation. Op de vraag van Damon Hill of dit onder meer gaat over sidepods, antwoordt Shovlin. "Het is niet zo radicaal. Dit gaat meer om bijvoorbeeld voor- en achtervleugels. Daarnaast wijzigen we het een en ander aan de vloer. De grootste ontwikkelingen vonden tot dusver plaats onder de auto. Dat was voor mensen lastig te zien, maar dit zal meer opvallen."

Mercedes domineerde de sport van 2014 tot en met 2021 en wist elk jaar wereldkampioen te worden bij de constructeurs. Door het enorme gat naar de twee leidende F1-teams lijkt dat dit jaar niet meer te lukken. Het is voor het team uit Brackley even schakelen. "In de voorbije jaren liet dit team altijd zien dat bijna elke update werkte", gaat Shovlin verder. "Met deze nieuwe regels is dat niet meer. We doen er alles aan om de problemen te begrijpen. We hebben ook al progressie geboekt. Het is alleen zo dat we nog niet het vertrouwen hebben om terug te gaan naar onze oude manier van werken, waarbij we het er gewoon opschroefden en zo het weekend verder afwerkten. We checken nu goed of het echt wel werkt zoals verwacht, maar zoals ik al zei hebben we veel geleerd in de afgelopen maanden. We zijn optimistisch dat we weer een stap maken. De al geboekte progressie is helaas niet zo zichtbaar, omdat anderen ook doorgaan."

Kan Mercedes nog een Grand Prix winnen dit jaar? "Dat is wel onze instelling. We hebben gezien dat ons tempo in de race niet zo heel slecht is. In Canada was er nog wel een groot gat, maar dat was wel veel kleiner dan in Monaco of Baku. In Barcelona was onze race pace best sterk. Het frustrerende aan deze auto is dat we zo nu en dan een glimp van de performance zien. Dat zorgt ervoor dat je eraan wil blijven werken en ontwikkelen. Dat is de reden dat we nu nog niet de focus op 2023 leggen. We proberen er nog steeds alle performance uit te trekken, maar ik houd mezelf graag voor dat we dit jaar in staat zijn om een race te winnen, dat geldt ook voor de rest van het team", besluit Shovlin.