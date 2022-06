Horner erkent: Masi maakte fout bij beslissing F1-titel in Abu Dhabi

Er was afgelopen jaar het nodige te doen om de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi, waar de strijd om de Formule 1-wereldtitel werd beslecht. Na een late safety car-fase ging die titel naar Max Verstappen, die in een shootout over één ronde afrekende met titelrivaal Lewis Hamilton. Over de totstandkoming van dat duel werd nog lang nagesproken. Uiteindelijk maakte de FIA een rapport op waarin werd geconcludeerd dat wedstrijdleider Michael Masi twee regels niet op de juiste manier gevolgd had. Doordat hij de safety car een ronde te vroeg naar de pits haalde en niet alle coureurs met een ronde achterstand tussen de overige coureurs weghaalde, werd besloten om de Australiër niet langer als wedstrijdleider in te zetten.

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner reageerde kort na Masi's gedwongen vertrek al in zijn verdediging. Ook ruim een half jaar na de gebeurtenissen vindt hij dat de F1-wedstrijdleider tot zondebok is gemaakt. "Persoonlijk was ik heel teleurgesteld in de manier waarop de FIA is omgegaan met Michael, want hij deed bij de wedstrijdleiding zijn best onder de druk die er was", vertelt hij bij The Cambridge Union. "Het was hoe dan ook duidelijk dat hij altijd onder druk zou staan om die race te hervatten. Niemand wilde een wereldkampioenschap beslist zien worden onder een safety car. Je wist dat het heel waarschijnlijk was dat de race hervat zou worden."

Toch ziet Horner een half jaar na dato ook in dat Masi niet helemaal vrijuit ging. "Hij heeft een fout gemaakt, namelijk dat hij niet alle coureurs met een ronde achterstand de kans gaf om zich daarvan te ontdoen. Volgens mij waren er drie auto's die achteraan in het veld hun plek moesten behouden en hun ronde achterstand niet terugkregen. Dat was de enige fout die hij maakte", vervolgt hij. "Ik vond het enorm hard voor hem dat hij zo in het openbaar aan de schandpaal werd genageld, de treiterijen en de online haat waar hij mee te maken kreeg zonder dat de federatie echt achter hem stond. Er waren vorig jaar veel beslissingen waarvan wij vonden dat het tegen ons was, zoals de gele vlaggen in de kwalificatie in Qatar of het incident met Lewis in Silverstone. Maar ik vond het wel zuur voor hem, er had meer steun moeten zijn na dat kampioenschap omdat hij in een ongelofelijk moeilijke positie zat."

'Dit soort dingen kunnen gebeuren'

Horner staat er nog altijd achter dat de nasleep van de GP van Abu Dhabi wat glans van de eerste wereldtitel van Max Verstappen heeft weggenomen. Die titel is in zijn ogen overigens wel volledig verdiend. "Als er geen beroep was geweest en er niet zoveel over gesproken werd na het evenement, denk ik dat het veel minder een probleem was geweest. Soms vraag ik mezelf af hoe het zou zijn overgekomen als het andersom was gebeurd en Lewis Hamilton in de laatste ronde had gewonnen. Zou hij de held zijn geweest in plaats van de schurk? De realiteit is dat een kampioenschap over een heel seizoen wordt gewonnen, niet over één race. En met de manier waarom Max vorig jaar reed en de prestaties die hij soms neerzette in wat soms niet de beste auto was, denk ik dat hij dat kampioenschap volledig verdiende. Dit soort dingen gebeuren zo nu en dan. Soms zijn er close calls in sport."