F1-lezersvragen: Mercedes, gridstraffen, simulaties en meer...

Voor deze vraag hebben wij onze technische expert Matt Somerfield benaderd. Hij meldt dat porpoising niet per se gelinkt is aan het zero-pod concept. De kern van de problemen ligt bij hun aerodynamische ontwerp en de flexibiliteit van de vloer, waarbij de rijhoogte en conformiteit een aanzienlijke factor zijn in de ernst van hun problemen op verschillende circuits. Denk hier aan de prestaties op stratencircuits en permanente circuits. Dit wil echter niet zeggen dat het zero-pod concept het team geen kopzorgen heeft bezorgd. Want de rest van F1-grid kan extra verstevigingen aan de sidepods verbinden om de vloer te ondersteunen en het buigen van de vloer tegen te gaan, maar die luxe heeft Mercedes niet.

In de afgelopen paar races heeft het Duitse merk ontwikkelingen doorgevoerd op de W13 om de buiging te verminderen, waarbij ook de aerodynamische stromingen gestabiliseerd moesten worden. Het gevolg was anders dat deze niet meer zouden kloppen. Het probleem is bij Mercedes geen eendimensionale kwestie, want als één aspect op hun ontwerp wijzigt, kan dat enorme invloed hebben op de afstelling van de auto. Het betekent dat het een langzaam proces is.

Yuki Tsunoda wisselde net als Charles Leclerc ook naar een nieuwe power unit en liep daarbij ook een straf op. Boven de vijftien plekken straf - wat voor beide heren gold - worden beide coureurs teruggezet naar achteraan de grid. De traagste rijder van de kwalificatie met een straf moet dan achteraan beginnen. Leclerc was in dit geval sneller dan Tsunoda tijdens de kwalificatie.

Mijn vraag is of er overwogen word om de kwalificatie te veranderen? Persoonlijk zou ik graag zien dat de huidige derde kwalificatie gewijzigd wordt in een Fast 10... van 10 naar 1 uit 2e kwalificatie in een enkele ronde, eventueel op enkele circuits. Geert Lupgens

De Formule 1 heeft een aantal seizoenen geleden geëxperimenteerd met een nieuw kwalificatieformat: de afvalrace. In Q1 en Q2 vielen na een bepaald aantal seconden de coureur die op dat moment de traagste tijd had af. Het format kon op veel kritiek rekenen en werd na het raceweekend in Bahrein weer ingeruild voor het vertrouwde format. F1 is niet zo happig op het wijzigen van het format en is daar op dit moment ook niet mee bezig. Een scenario waarin Q3 vervangen wordt door een Fast 10, waarbij iedere coureur in omgekeerde volgorde één ronde mag rijden, ligt ook niet in de lijn der verwachting. Bij een regenbui of opdrogende baan krijgen de coureurs niet allemaal de kans om in dezelfde omstandigheden een ronde te rijden, wat de sessie zo nu en dan kan laten eindigen in een loterij.

Tijdens de laatste safety car situatie crashte Yuki bij het uitgaan van de pitsstraat. Is het dan normaal niet de regel dat de pitstraat word afgesloten? Wanneer er marshal op dat punt op de baan komen is het voor ieder die een pitstop maakt net zoveel kans om op koude banden op dezelfde wijze de controle te verliezen als bij Yuki gebeurde. Yordy de Bruijn

In principe blijft de pitlane open voor het wisselen van banden tijdens een safety car-situatie, tenzij race control anders beslist. In Canada achtte de wedstrijdleiding de situatie veilig genoeg om de pitstraat open te houden.

Ik weet dat Sebastian Vettel zijn auto's altijd een naam geeft aan het begin van het seizoen, zoals Kate en Kate's dirty sister. Zijn er meer coureurs die dat doen? En wat zijn dan de namen? Rick van den Berg

Voor zover bekend is Sebastian Vettel de enige F1-coureur die zijn auto's namen geeft. De AMR22 heeft op dit moment geen naam. De viervoudig wereldkampioen liet in Australië weten dat hij vond dat de auto eerst meer snelheid moest krijgen om een naam te ontvangen, maar tot dusver lijkt hij zijn bolide nog altijd geen naam te hebben gegeven. De Aston Martin van vorig jaar heette Honey Rider.

Worden er ook simulaties gedaan met meerdere auto’s op de baan, zodat men beter de invloeden van rijwind en bandenslijtage kan bekijken. In hoeverre bootsen ze in de windtunnel dat na inclusief een voorganger of zelfs een concurrent die er achter rijdt. Kenneth van Cauter - per e-mail

In principe simuleren F1-coureurs en -teams dit niet op de baan, maar heel soms zie je een rijder voor een langere periode achter iemand blijven. Dit gebeurt met name tijdens het testen. In de windtunnel simuleren ze alleen maar de luchtstromen, het is namelijk verboden om twee auto's in de windtunnel te plaatsen. Afstellingen van de auto's worden uitgebreid getest in de simulator van de teams, die tijdens een raceweekend ook volop gebruikt wordt door de testcoureurs.

Waarom wordt er nog steeds lucht in plaats van CO2 gebruikt om de banden op druk te zetten? CO2 is temperatuur neutraal en dat zou betekenen dat je banden niet meer te warm kunnen worden, dus minder slijtage en altijd de juiste gelijkmatige druk. Vanpol Jo

Daar is eigenlijk een simpel antwoord op. Reglementair is het niet toegestaan. In de technische regels van de FIA staat vermeld dat banden alleen op druk mogen worden gebracht met lucht of stikstof.