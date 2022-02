McLaren zet F1-testprogramma met 2021-auto op voor jonge coureurs

De reglementen rond het testen in de Formule 1 waren de afgelopen jaren behoorlijk dichtgetimmerd in een poging om de kosten te drukken. Zo was testen met de huidige auto’s en bolides van één of twee jaar oud niet toegestaan om te voorkomen dat teams onderdelen voor de huidige auto zouden testen. Dat is in 2022 echter anders, weet ook McLaren Racing CEO Zak Brown. “Vanwege de grote reglementswijzigingen is het in de F1 voor het eerst in jaren toegestaan om te testen met de auto van afgelopen jaar”, zei hij bij de seizoensstart van de IndyCar in St. Petersburg.

Van die gelegenheid wil McLaren graag gebruikmaken in 2022. Aanwas vanuit een opleidingsprogramma heeft de Britse sportwagenfabrikant niet, maar met Pato O'Ward heeft men wel een jonge, getalenteerde IndyCar-coureur in huis. De Mexicaan was in het verleden al eens onderdeel van het Red Bull Junior Team en is door zijn uitstekende prestaties in de VS al in verband gebracht met een toekomst in de F1. “We willen dus een testprogramma opzetten zoals we dat in het verleden ook hadden. We moeten volgens de F1-regels iemand inzetten tijdens twee vrije trainingen in een raceweekend, maar we hebben nog niet besloten wie dat wordt”, vervolgt Brown, die O’Ward daar wel een belangrijke kandidaat voor noemt.

Tempo in F1-test belangrijker dan IndyCar-titel

Afgelopen december mocht O’Ward de MCL35M van McLaren al aan de tand voelen tijdens de Young Driver Test in Abu Dhabi. Daar maakte hij een prima indruk en precies dat is volgens Brown ook van doorslaggevend belang voor een toekomst in de F1. “Als iemand naar de F1 komt, draait het uiteindelijk meer om wat ze laten zien in de F1-auto. Dat is dus waarom we ze moeten laten testen”, weet Brown. “Het draait niet zozeer om winnen in IndyCar, het gaat dan om de F1-tests en de vergelijking met Lando, Daniel en andere coureurs. Dat zou de coureur zijn die we in onze F1-auto zetten als er een zitje vrijkomt. Het IndyCar-kampioenschap winnen betekent niet dat je je aan kan passen aan de F1, maar het zegt ook niet dat je je niet aanpast. Daarom moeten we dit testprogramma op poten zetten.”

O’Ward is dus de meest logische kandidaat voor McLaren om twee vrije trainingen af te werken, maar Brown erkent dat er meer coureurs worden meegenomen in de overweging. Speculatie dat ook Colton Herta in beeld zou zijn, kan hij bevestigen noch ontkennen. “Er zou er eentje in deze paddock kunnen rondlopen, mogelijk”, verwijst hij naar de IndyCar-paddock in St. Pete. Kan Michael Andretti dan hulp verwachten van McLaren om Herta aan F1-kilometers te laten komen? Brown: “Colton? Als hij het lief vraagt… Ik denk dat Colton heel erg goed is. Hij is echt indrukwekkend bezig geweest.”