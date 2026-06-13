Herta geniet van eerste F1-sessie: "Alles gaat sneller"
Colton Herta maakte vrijdag zijn debuut in een officiële F1-sessie voor Cadillac. De Amerikaan was onder de indruk van de snelheid van de bolide én de vooruitgang van het nieuwe team.
Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Colton Herta heeft vrijdag tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje een volgende stap gezet in zijn Formule 1-traject. De Amerikaan mocht plaatsnemen in de Cadillac-bolide tijdens VT1 en sprak na afloop van een waardevolle ervaring. Daarbij was hij vooral onder de indruk van de prestaties van een moderne Formule 1-auto.
"Het was erg leuk", blikte Herta terug. "Hopelijk heb ik nuttige data kunnen aanleveren voor het team. Maar persoonlijk was het vooral bijzonder om deel uit te maken van een officiële sessie. Als Amerikaan betekent het veel om een Cadillac-logo op de auto te zien. Daar ben ik best trots op."
Hoewel Herta al eerder ervaring opdeed tijdens tests met oudere Formule 1-machines, was het zijn eerste officiële Grand Prix-weekend in de huidige generatie auto's. De Amerikaan kreeg slechts een uur de tijd om zich aan te passen, waardoor het volgens hem nog te vroeg is om harde conclusies te trekken over het gedrag van de auto.
"Het is moeilijk om na een uur al veel te zeggen", verklaarde hij. "Je voelt je nog niet echt comfortabel. Misschien kan ik daar na een paar FP1-sessies een beter antwoord op geven. Wel was de correlatie met het simulatorwerk behoorlijk goed."
Wat hem direct opviel, was de pure snelheid van de auto. "Wanneer mensen over een Formule 1-auto praten, gaat het altijd over een kwalificatieronde. Nu begrijp ik waarom. De remprestaties, de acceleratie, de bochtsnelheid: elk onderdeel is sneller dan alles wat ik hiervoor heb gereden. Dat is enorm indrukwekkend."
"Wanneer mensen over een F1-auto praten, gaat het altijd over een kwalificatieronde. Nu begrijp ik waarom. Elk onderdeel is sneller dan alles wat ik hiervoor heb gereden. Dat is enorm indrukwekkend."
Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
De sessie vormde voor Herta bovendien een interessante combinatie met zijn huidige seizoen in de Formule 2. Na VT1 stapte hij weer terug in zijn F2-bolide voor de rest van het weekend. Dat vergde volgens hem een flinke omschakeling.
"Ja, ik moest mijn referenties volledig resetten", lachte hij. "Je komt bochten binnen met 50 à 60 kilometer per uur meer snelheid in een Formule 1-auto. Dat is een enorme aanpassing. Zeker op een circuit als Barcelona, waar je in de kwalificatie vaak maar één echte pushronde krijgt."
Herta rijdt dit seizoen zijn eerste volledige jaar in de Formule 2 en ziet daarin duidelijke vooruitgang. Grote resultaten zijn er nog niet geweest, maar de Amerikaan heeft het gevoel dat de lijn omhoog gaat.
"Als coureur wil je altijd winnen. Dat is nu nog niet waar we staan, maar het wordt ieder weekend beter. Dat zie ik duidelijk terug. We moeten gewoon blijven werken en blijven verbeteren."
De 26-jarige Amerikaan geldt al langere tijd als een van de kandidaten voor een toekomstig Cadillac-zitje wanneer het Amerikaanse merk zijn Formule 1-avontuur verder uitbouwt. Zelf houdt hij zich echter op de vlakte wanneer hem gevraagd wordt wanneer hij denkt klaar te zijn voor een vaste plek op de grid. "Hopelijk zo snel mogelijk", antwoordde Herta. "Maar dat is niet mijn beslissing. Het enige wat ik kan doen, is laten zien dat ik er klaar voor ben en mezelf zo goed mogelijk voorbereiden."
Tijdens zijn eerste officiële F1-weekend kreeg Herta ook van dichtbij te zien hoe snel Cadillac zich ontwikkelt als nieuwe Formule 1-renstal. Dat maakte indruk op hem.
"Als je bedenkt dat dit team iets meer dan een jaar geleden nog niet eens zeker wist of het een startbewijs zou krijgen, dan is het ongelooflijk wat er nu staat", zei hij. "Alles ziet er professioneel uit, de auto rijdt, de updates werken en iedereen is tevreden over de vooruitgang. Er is nog veel werk te doen, maar wat ze in zo'n korte tijd hebben opgebouwd is extreem indrukwekkend."
Ondanks zijn groeiende F1-betrokkenheid sluit Herta een terugkeer naar IndyCar in de toekomst niet uit. De Amerikaan bekeek de Indianapolis 500 dit jaar vanaf afstand en genoot van de race. "Ik ga absoluut terugkeren naar de Indy 500", stelde hij. "Daar bestaat geen twijfel over. Op dit moment ligt mijn focus hier, maar in de toekomst staat dat zeker weer op de planning."
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