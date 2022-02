Extra FIA-vergadering na oproep IOC om Russische atleten te weren

Vorige week heeft de Russische president Vladimir Poetin een oorlog in Oekraïne ontketend met wat hijzelf een 'speciale militaire operatie' noemde. Die Russische aanval heeft de internationale verhoudingen meer dan op scherp gezet en de sportwereld blijft niet buiten schot. Zo is er een streep gegaan door de WTCR-races in Sochi en is ook de Formule 1 Grand Prix in diezelfde plaats voorlopig van de baan. De F1-organisatie heeft laten weten dat de race "onder de huidige omstandigheden" niet door kan gaan, al ziet de lokale promotor nog steeds kansen.

Alhoewel de Oekraïense autosportfederatie die ingrepen toejuicht, wil de FAU meer. Dinsdag riep de Oekraïense bond op om alle coureurs met een Russische licentie te weren uit internationale kampioenschappen. Het zou onder meer betekenen dat Nikita Mazepin zijn F1-zitje verliest, al kan dat ook zonder zo'n ingreep gebeuren. De toekomst van Mazepin is ongewis nadat Haas de Uralkali-uitingen van de auto heeft gehaald en zijn vader donderdag bij Poetin in het Kremlin was.

Nog belangrijk dan het Oekraïense voorstel is een aanbeveling die het Internationaal Olympisch Comité maandag heeft gedaan. Het IOC heeft opgeroepen om eerst geen Russische en Wit-Russische atleten te laten deelnemen aan internationale competities. Sinds 2012 is de FIA een door het IOC erkende bond. Het maakt dat de FIA dinsdag een extra vergadering van de World Motor Sport Council plant. In die bijeenkomst wordt het IOC-voorstel besproken en besloten of Russische coureurs daadwerkelijk worden uitgesloten van competitie. Mocht dat laatste gebeuren, dan is Mazepin niet van de partij als in Bahrein de lichten doven voor de eerste F1-race van het seizoen. Ook Daniil Kvyat (reservecoureur bij Alpine) en Alexander Smolyar (Formule 3) zouden door een mogelijke FIA-ingreep geraakt worden.

Voetbalbonden UEFA en FIFA hebben al besloten om Russische teams uit te sluiten van internationale competitief. Het geldt zowel voor het clubvoetbal als ook voor het nationale elftal.